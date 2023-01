PHOTOS : Des aides pour sauver "le petit patrimoine" basque en péril

Non classées, et donc non sauvegardées ! Les milliers de petites réalisations du passé tombent en décrépitude faute de projet financés pour des travaux. Avec Mélusine le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques propose donc un outil pour financer des travaux de restauration de leur petit patrimoine ainsi qu’une aide technique pour la valorisation et l’ouverture au public, le tout avec le concours de la fondation du patrimoine .

Melusine qu'est-ce que c'est ?

Avec l'appellation "Mélusine", c'est en fait un coup de baguette magique que le Conseil Départemental souhaite donner au petit patrimoine, en facilitant le financement des travaux. La deuxième génération de cette aide vient d'être lancée, dotée d'une enveloppe globale de 300 000 euros par le département des Pyrénées Atlantiques.

Il faut dire que le patrimoine remarquable mis en lumière par la fondation du patrimoine dans le sillage du loto organisé par Stéphane Bern a pris toute la place. Selon Jean Jacques Lasserre, le président du conseil départemental : "ce petit patrimoine ne faisait pas partie des priorités. Non seulement il s'est dégradé, mais il était menacé de disparition. Il fallait absolument essayer de sauvegarder ce petit patrimoine très riche des lavoirs aux églises. Nous avons donc décidé de relancer une autre série d'appel d'offres. Il faut voir ça comme un cadre initié par le conseil départemental. C'était une façon de pérenniser ce que l'histoire nous a légué".

Fontaine d'Arancou (Avant Travaux) - Alexandre Mottot

Parmi ces projet on trouve la fontaine d'Arancou construite en 1818, le maire Alexandre Borde sollicite le système Mélusine en trois fois. "C'est une fontaine remarquable que nous voulons restaurer progressivement. Nous avons été retenus pour la première tranche par le projet Mélusine. La première tranche, c'est le chemin d'accès. La deuxième, donc, ce sera la fontaine au revoir et la troisième, le puits artésien. On est déjà à 60 000 €, Mélusine devrait nous permettre, avec le Département et la Fondation du patrimoine , de récupérer à peu près la moitié de la somme. Bon, on est sur le chemin de Saint-Jacques ici. Quand on arrive à Rancourt, il n'y a pas grand chose à voir. Sur le plan patrimonial, avant de voir notre magnifique église. Les pélerins stoppent au Gîte et se diront chouette une fontaine ! ! On pourra peut être même s'y baigner."

Fontaine d'Arancou (Avant travaux) - Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

Cette année le conseil départemental a décidé de favoriser la participation citoyenne et les chantiers d'insertion. Selon le département ce type de démarche est adapté aux travaux simples de préparation de chantier, tels que le débroussaillage, la dévégétalisation des abords, et certaines interventions plus techniques sur le bâti, avec un encadrement adéquat.

Mélusine comment ça marche ?

L'année dernière 33 dossiers ont été acceptés sur plus de 56 demandes dans le département, la majorité pour des édifices hydrauliques et un quart pour des édifices religieux. (la moitié des demandes concernent le Pays basque).

Pour demander les aides il faut taper à la bonne porte comme celle de Marta Fleurant chargée de mission à la fondation patrimoine Nouvelle Aquitaine. "Il existe deux portes d'entrée. Le conseil départemental ou la Fondation du patrimoine. Vous pouvez passer soit par l'un, soit par l'autre. La demande sera présentée au comité de sélection et ça permettra de débloquer une aide du conseil départemental de 30 % du montant des travaux et la possibilité de lancer une collecte de dons auprès de la Fondation du patrimoine".

"Cette collecte est ouverte au public, au privé et aux associations" dit encore Marta Fleurant*. Elle permet la participation de n'importe qui. Sur une période de trois mois, cette collecte est complétée par le département. Un euro collecté c'est un euro abondé. Si vous avez une collecte de 4 000 €, le conseil départemental abonde à hauteur de 4 000 €, ce qui vous fait 8 000 € au total. Donc c'est tout à fait bénéfique pour le porteur de projets... Et pour le patrimoine, bien évidemment.*

Pour être aidé le petit patrimoine doit être visible sur la voie publique, non protégé et sans distinction privé ou public. Marie de Merlis de la fondation du patrimoine Pays basque confirme que l'aide est accessible à tous. "Mélusine a été comme une bouffée d'oxygène pour le petit patrimoine non protégé. Le public a aussi des besoins, comme des fontaines et les particuliers. Aussi bien les communes, les associations et les particuliers qui nous répondent et que l'on peut aider grâce à Mélusine.

Lavoir de Bergouey pour lequel une demande Mélusine a été adressée au Conseil Départemental © Radio France - Alexandre Mottot

Mélusine rappelle le nom de la fée des contes et légendes, ça peut-il donc servir de coup de baguette magique ? ce sigle signifie en fait Mémoire des lieux d'Usage Sociétaux et d'identité Notoires et Emotionnels. Pour Marie de Merlis la comparaison n'est pas usurpée "une baguette magique qui donne un résultat magnifique qui permet de redonner vie à un patrimoine qui était endormi".

La date limite pour solliciter ce coup de baguette magique c'est le 31 janvier prochain. Les informations (réglement et dossiers de candidature sont disponible sur la page Mélusine du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques.