PHOTOS - Des cadeaux de Noël pour les animaux à la ferme pédagogique de Mazan

Avez-vous pensé à votre animal de compagnie pour Noël ? 74% des Français vont glisser un cadeau pour leur chien, leur chat ou leur perruche sous le sapin cette année, selon un sondage du spécialiste de l'alimentation Ultra Premium Direct. Comme les autres magasins, les animaleries connaissent une forte affluence à l'approche des fêtes.

Et pour gâter les animaux, une journée de Noël leur était dédiée ce mercredi au centre d'Equihomologie et ferme pédagogique "Lucky Horse" de Mazan. Du pain dur, des glands ou des carottes ont été distribuée aux poneys, chèvres, cochons, brebis, poules, chats et chiens.

"C'est pour que les enfants apprennent aussi à donner, explique la directrice, Marion Vogel. Ils sont tellement enfants rois dans notre société : quand ils arrivent, ils demandent quand ils peuvent monter, quand ils auront un cadeau... Non ! Donc aujourd'hui, ce sont nous qui donnons".

Les enfants ont pu distribuer des friandises aux animaux. © Radio France - Adèle Bossard

Le père Noël est arrivé dans une calèche tractée par un cheval... déguisé en père Noël ! © Radio France - Adèle Bossard

Les enfants ont aussi pu faire quelques tours sur des poneys déguisés © Radio France - Adèle Bossard