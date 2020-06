PHOTOS - Des centaines de jeunes disputent une "Coupe d'Afrique des Nations" à Toulouse

Ce samedi à 13 heures, des centaines de jeunes se sont retrouvés pour une deuxième édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations version jeunes des quartiers.

Drônes, caméras, buvettes...

L'organisation est particulièrement soignée malgré l'interdiction de se rassembler. Des drones et des caméramans amateurs filment les rencontres. Des matches qui se jouent sur deux mi-temps de 15 minutes.

Au total, quatre poules de quatre équipes et donc 16 pays représentés : le Ghana, Madagascar, la Tunisie, le Cameroun, la Guinée, le Gabon, le Congo, le Sénégal, le Maroc, l'Angola, le Burkina Faso, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Mali et l'Algérie.

Les organisateurs de l'événement ont prévu deux weekends pour aller au bout de la compétition. Ils changeront peut-être de site lors du deuxième weekend.

Les matches vont s'enchaîner sur deux weekends. © Radio France - Julien Balidas

"On ne fait de mal à personne"

Sur et autour des terrains, les gestes barrières ne sont pas d'actualité."On ne fait de mal à personne. On n'est pas plus dangereux que les centaines de gens qui déjeunent sur la Daurade. On a envie d'oublier cette période difficile, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop les gestes barrières", lâche Léon le gardien du Congo.

Avant d'ajouter : "On a une chose en commun, c'est la passion du football. Comme vous le voyez, ça se passe dans la bonne humeur. Il y a toute une population qui est mélangée. On a aussi à coeur de montrer que malgré le fait que ce ne soit pas officiel, ça peut bien se passer quand on gère les choses entre nous."

Une idée lancée en région parisienne

Cette mode arrive de la région parisienne. L'an dernier, les habitants d'Evry ont lancé une Coupe d'Afrique des Nations. Soutenue notamment par le rappeur Niska et de nombreux footballeurs comme Didier Drogba ou Karim Benzema. En 2019, Les Toulousains s'étaient eux donné rendez-vous à Rangueil.