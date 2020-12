PHOTOS - Des centaines de personnes aux obsèques de Christophe Dominici à Hyères

Des centaines de personnes ont assisté ce vendredi 4 décembre aux obsèques de Christophe Dominici à Hyères (Var), à quelques kilomètres de Solliès-Pont, village d'origine de l'ancien international français.

Parmi la foule, de nombreuses personnalités du rugby français, très proches de "Domi, comme Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, ou Max Guazzini, ancien président du Stade Français. Présents également Patrice Collazo, manager du RCT, et plusieurs jours de l'équipe actuelle (Frésia, Lakafia...) mais aussi d'anciens membres du club toulonnais (Comba, Hueber, Daniel Herrero, Champ, Louvet, Emmanuelli, Alain Carbonnel, Diaz...). De nombreux anonymes, portant parfois l'écharpe du RCT ou du Stade Français, les deux clubs chers à Christophe Dominici, étaient également présents sur le parvis de l'église.

Vibrant hommage

Lors de la célébration, Bernard Laporte, très ému, a rendu un vibrant hommage à "son ami, son frère". L'ancien international Yann Delaigue a également pris la parole : "avec toi, tout était exagéré. On n'était pas bon, on était les meilleurs. On ne rigolait pas, on pleurait de rire. On n'aimait pas, on était passionné".

Plusieurs joueurs de rugby, dont Olivier Magne, Franck Combat, Patrice Teisseire, Richard Dourthe et Thierry Louvet ont porté le cercueil blanc de leur ami jusqu'au parvis de l'église où les applaudissements ont retenti, bercés par le son d'"I will survive" de Gloria Gaynor, hymne du Stade Français. Christophe Dominici a été inhumé dans le caveau familial au cimetière de la Ritorte à Hyères.

Max Guazzini et Bernard Laporte, très proches de Christophe Dominici, étaient présents à Hyères © Radio France - Sophie Glotin

Amis et anciens coéquipiers de Christophe Dominici se sont recueillis pendant de longues minutes autour de son cercueil © Radio France - Sophie Glotin

Anonymes et personnalités ont rempli les registres de condoléances mis à disposition par la mairie de Hyères © Radio France - Sophie Glotin

Le monde du rugby a rendu hommage à Christophe Dominici. Ici, ses anciens coéquipiers de l'équipe de France. Sur une autre gerbe, le MHR, club de Montpellier, rend hommage à "Domi, grand monsieur du rugby" © Radio France - Sophie Glotin