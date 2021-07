PHOTOS - Des centaines de personnes manifestent à Saint-Étienne contre l'extension du pass sanitaire

Ils se sont rassemblés dans le centre-ville pour dire non a l'extension du pass sanitaire. Comme dans plusieurs villes de France, des centaines de personnes ont manifesté à Saint-Étienne ce mercredi après-midi, parfois avec des pancartes aux messages explicites : "Non à l'obligation vaccinale !"

Sur les pancartes, des slogans contre la vaccination obligatoire. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"On a le droit de choisir si on se fait vacciner ou pas"

"C'est un rassemblement citoyen", explique Gisèle, habitante de la Loire et enseignante à Lyon, gilet jaune sur le dos et mégaphone en main. "On avait besoin de se réunir et de ne pas se sentir seul, parce qu'on est vraiment discriminé. Tous les gens qui sont non vaccinés se sentent complètement rejetés, puisqu'on ne va plus avoir le droit d'aller dans un centre commercial. Ca fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas tout seul et qu'il faut résister. On a le droit de choisir si on se fait vacciner ou pas ; moi je ne suis pas anti-vaccin, mais c'est odieux d'imposer ça aux gens."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les soignants ne veulent pas qu'on les force à se faire vacciner

D'autres manifestants sont directement concernés par l'obligation vaccinale, comme Sandra, infirmière en psychiatrie. "En entendant Emmanuel Macron lundi soir, j'ai été atterrée", explique cette mère de famille qui craint de se retrouver au chômage si la loi concernant l'obligation vaccinale des soignants passe. "Je dis toujours à mes patients : 'Soyez vos acteurs de soins'. On ne peut pas être passif dans le soin. Moi je soigne les gens, je ne les force pas. Donc je ne veux pas qu'on me force."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des étoiles jaunes sur les vestes

Marie-José, elle, est aide-soignante dans un ehpad et porte sur sa veste une étoile jaune ou l'on peut lire : "NON injecté". "Le Covid-19, on connaît", confie l'ardéchoise. "J'ai des collègues qui sont tombés malade ; je suis tombé malade et je suis toujours là." Elle est venue pour dénoncer ce qu'elle qualifie de dictature sanitaire et quand on lui demande si le parallèle avec la Shoah n'est pas disproportionné, elle répond sans se défiler : "On n'est peut-être pas au même niveau mais ils vont mettre des privilèges pour les vaccinés et les non-vaccinés n'auront droit à rien. Ils montent les gens les uns contre les autres et c'est ce qu'il s'est passé en 39-40."