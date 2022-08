Des dizaines de bénévoles et sept ans de travaux pour faire revivre le moulin Virgile à Monieux

Ce moulin à eau du XVIIIe siècle laissé à l'abandon depuis des décennies a fait l'objet de travaux de sauvegarde et de valorisation, portés par l'association La Nesque propre et le Groupe de archéologique de Carpentras et sa région.

À Monieux (Vaucluse), le moulin Virgile retrouve la lumière. Ce moulin à eau sur la Nesque a été construit entre 1744 et 1750 et servait pendant des décennies à moudre le blé pour fabriquer de la farine, avant d'être abandonné. L'association La Nesque Propre et le Groupe archéologique de Carpentras et sa région se sont alors lancés en 2015 dans des travaux de sauvegarde et de valorisation pour faire revivre ce patrimoine local. Le site a été officiellement inauguré ce dimanche, en présence d'une centaine de personnes dont les nombreux bénévoles qui ont participé au chantier.

Il y a sept ans, le moulin était à l'abandon, à peine visible, recouvert par des arbres tombés et des déchets. "J'ai enlevé des tonnes et des tonnes de ferrailles, des pneus, du verre... C'était la décharge !", se souvient Thierry, qui a participé aux travaux du début. Aujourd'hui, au contraire, c'est une édifice en pierre propre, dont les murs ont été reconstruits. Des éléments du moulin sont aussi encore visibles. L'avancement des travaux est visible en photos sur le site internet de l'association La Nesque Propre.

Des photos montrent l'état du site avant les travaux. © Radio France - Adèle Bossard

"C'est un projet de titan parce que tout était effondré, rappelle aussi Jean-Pierre Saussac, le président de l'association La Nesque propre. Ce sont des dizaines de personnes qui se sont succédé, de tous âges, de toutes générations... Et aujourd'hui, voir ce moulin qui est passé de l'ombre à la lumière, c'est un médicament. Ce projet nous a fait galérer mais nous fait aussi beaucoup de bien".

Et l'intérêt historique du site est multiple, selon Marc Legros, le président du Groupe archéologique de Carpentras et sa région. "C'est une part du patrimoine local, mais c'est aussi un témoin de la filière céréales, des moulins, des meuniers et des fourniers qui faisaient le pain pour la communauté. On ne lui redonne pas vie parce qu'il ne tournera plus jamais mais on a la chance de pouvoir retrouver un moulin à eau tel qu'il se faisaient sur les ruisseaux et rivières de la région."

Des dizaines de personnes ont assisté à l'inauguration du moulin Virgile de Monieux. © Radio France - Adèle Bossard