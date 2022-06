PHOTOS - Plus de 10.000 personnes défilent à Montpellier pour défendre les droits LGBTQi+

29 édition de la marche des fiertés, ce samedi, à Montpellier. Plus de 10.000 personnes se sont rassemblées en centre-ville, au départ du Peyrou pour une grande marche. Une marche qui se tient le lendemain d'une fusillade mortelle contre la communauté gay en Norvège.

"Qu'il se passe encore des choses comme ça aujourd'hui, alors on se dit que c'est important que l'on soit visible et que ces marches existent encore", clame Romain, 23 ans, ce samedi à la 29e marche des fiertés de Montpellier. Le jeune homme fait référence à la fusillade survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Oslo, en Norvège, visant un bar gay de la capitale. À Montpellier, plus d'une dizaine de milliers de personnes se sont réunies, parc du Peyrou, pour défendre les droits des personnes LGBTQi+.

"C'est important de montrer que l'on est tous ensemble, surtout ici à Montpellier parce que c'est là, qu'en 2013, que le tout premier mariage gay a été célébré en France", insiste Jade, 18 ans, un drapeau arc-en-ciel sur le dos. "On ne devrait même pas appeler ça une marche des fiertés mais une marche humaine avec des gens qui sont qui ils sont, tout simplement", dit-encore la jeune femme. "Il y a des gens qui ne veulent pas que l'on est des couleurs, des drapeaux mais les pays ont bien leurs drapeaux alors pourquoi pas nous ?", termine-t-elle.

"Ici, c'est cool, les gens sont amicaux, il y a des drapeaux, des couleurs. Mais ce n'est pas pareil au quotidien", poursuit Romain. "Des réflexions dans la rue, des regards bizarres. C'est une pression au quotidien même si elle n'est pas palpable et qu'on ne parle pas forcément d'agression. Ce sont des micro-agressions", explique-t-il. "À la marche des fiertés, on ne parle pas d'orientation sexuelle ni de genre mais de valeurs que l'on représente en tant que société", termine-t-il.

Compte tenu des événements dramatiques survenus en Norvège, qui ont fait deux morts et 21 blessés, dans la nuit de vendredi à samedi, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a demandé "aux préfets un relèvement sans délai de la vigilance générale".

L'arc de Triomphe du Peyrou a pris les couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBTQi+ ce samedi pour la 29e marche des fiertés de Montpellier. © Radio France - Bastien Thomas

Comme chaque année à la marche des fiertés de Montpellier, des chars défilent dans les rues du centre-ville. © Radio France - Bastien Thomas