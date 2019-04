PHOTOS - Des dizaines de milliers de personnes sous le soleil pour la braderie de Bouzonville en Moselle

C'est sous un beau soleil que des dizaines de milliers de visiteurs déambulent en ce vendredi saint dans les rues de Bouzonville (Moselle) pour la traditionnelle braderie. Il y aurait déjà plus d'affluence que l'année dernière selon la mairie. 400 commerçants ont installé des stands.

Bouzonville, France

Entre 20 000 et 25 000 visiteurs dans les rues de Bouzonville (Moselle) pour la traditionnelle braderie du vendredi saint ! Ce sont les premières estimations de la mairie. Un succès, sachant que pour l'édition précédente la manifestation avait réuni moins de 20 000 personnes. Affrété spécialement pour l'occasion, un premier train ce matin en provenance de Dillingen en Sarre (Allemagne) affichait complet avec 700 voyageurs !

Pour la 22e édition et sous un beau soleil, les touristes et visiteurs retrouvent les spécialités locales lorraines (charcuteries, pâtisseries) mais aussi les traditionnels stands de camelots et autres stands d'associations. 400 commerçants tiennent des stands.

Les charcuteries de Lorraine et d'ailleurs à l'honneur. © Radio France - Mélanie Juvé

Les spécialistes Lorraines ont du succès. © Radio France - Mélanie Juvé

Vêtements, alimentation, jouets, ou encore stands d'associations. © Radio France - Mélanie Juvé

Beaucoup de touristes allemands ont fait le déplacement. © Radio France - Mélanie Juvé