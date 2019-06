PHOTOS : des drones de toutes tailles à l'aérodrome Montluçon-Guéret

Le salon du drone et de l'innovation a démarré ce vendredi 14 juin à l'aérodrome Montluçon-Guéret de Lépaud. Jusqu'à dimanche, professionnels et amateurs peuvent s'initier, voir des démonstrations et prendre des renseignements. Mais au fait, à quoi ressemble un drone?

Lepaud, France

Tous les passionnés de drones ont rendez-vous à Lépaud, à l'est de la Creuse, ce weekend! Le tout premier salon du drone et de l'innovation se tient jusqu'à dimanche sur l'aérodrome Montluçon-Guéret. Si vous êtes un amateur, vous pourrez voir des démonstrations, suivre une course de drone, et même essayer d'en piloter.

Un drone à hélices © Radio France - Camille André

Si vous êtes un professionnel, vous pourrez trouver des renseignements sur les stands des vendeurs et spécialistes du secteur. En effet, les drones n'ont pas qu'un but récréatif. Ils peuvent aussi être utiles dans de nombreuses activités, comme les métiers de l'image, du bâtiment, l'agriculture ou encore les secours. Les drones professionnels sont équipés de capteurs performants qui peuvent parfois mesurer la température, ou encore cartographier de grands espaces etc.

A quoi ressemble un drone?

Un drone est une machine qui n'a pas de pilote à bord. Il existe plusieurs grandes familles de drones. La plus connue est celle des multirotors. Ces drones ont des petits moteurs et des hélices. Ils décollent comme des hélicoptères.

Autre modèle de drone à hélice © Radio France - Camille André

Les drones à voilure fixe ressemblent à des petits avions. Il faut les lancer pour le décollage et ensuite ils vont planer, ce qui leur assure une plus longue autonomie.

Un drone à voilure fixe © Radio France - Camille André

Les drones de courses, eux sont beaucoup plus petits et plus légers. Ils peuvent voler jusqu'à 200km/h. Une manche du championnat de France doit se dérouler samedi à Lépaud.

Mathieu Guibert avec deux drones de course © Radio France - Camille André

Il existe même des drones taxis, des appareils beaucoup plus gros. Certains pèsent plus de 200 kg et volent à 130km/h. Ils peuvent transporter un passager et pourraient peut-être un jour devenir un moyen de locomotion dans les grandes villes.

Le salon du drone et de l'innovation de l'aérodrome Montluçon-Guéret est ouvert samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h à 18h.