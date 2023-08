PHOTOS - Des estampes japonaises iconiques mises en vente aux enchères à Nîmes

C'est en venant expertiser la bibliothèque d'une propriété d'une famille cévenole que Franck Puaux, commissaire priseur à la salle des ventes Maison Ivoire à Nîmes est tombé sur ces estampes, emballées dans du papier journal, dans un coin. "La famille a eu des activités diplomatiques et internationales et on peut supposer que ces recueils d'estampes ont été achetés au début du 20e siècle, vraisemblablement au Japon. Le journal où elles se trouvaient datait de 1937. On devine que la personne qui les a entreposées là ne savait pas qu'il s'agissait d'estampes réalisées par un artiste qui allait marquer son temps."

Presque aussi célèbre qu'Hokusai

Ce jeudi, ce sont deux suites d'estampes de Utagawa Hiroshige qui sont mises en vente aux enchères. Un artiste un peu moins connu qu'Hokusai, célèbre dans le monde entier pour sa vague, mais tout aussi majeur. "Son œuvre rassemble quelques pièces iconiques, ces deux séries en font partie. Ces estampes ont inspiré les artistes modernes, notamment Van Gogh qui en a copié deux feuilles." Un premier lot avec "les 100 vues d'Edo", l'ancien nom de Tokyo (en fait 119 estampes) estimé entre 10.000 et 15.000 euros et un second lot avec "34 vues du mont Fuji", estimé entre 4.000 et 6.000 euros. Les enchères pourraient s'envoler rapidement. Des collectionneurs du monde entier (Asie, Europe, Etats-Unis) se sont déjà renseignés auprès des commissaires priseurs. La vente a lieu ce jeudi à partir de 14h à la salle des ventes de Nîmes, rue de l'Agau. Il s'agit des lots 417 et 418.

Les estampes font partie d'un recueil © Radio France - Philippe Thomain

Hiroshige a lui aussi dessiné des vagues © Radio France - Philippe Thomain