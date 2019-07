PHOTOS - Des jeunes joueurs du FC Metz en stage au 3e régiment de Hussards

Metz, France

Des parcours d'obstacles, des tyrolliennes, des courses dans l'eau, des pompes. La trentaine de jeunes joueurs du FC Metz, se donnent à fond et s’entraident pour passer chaque épreuve. Pendant deux jours, ils ont investi la caserne du 3e régiment de Hussard, à Metz, en Moselle. "On voit ce qu’est l’armée. Ce sont de moments que l’on va garder à vie dans nos têtes et que l’on pourra raconter à nos enfants" se réjouit l’un des jeunes.

Des jeunes joueurs du FC Metz en stage au 3e régiment de Hussards © Radio France - Victor Vasseur

"Dans ce groupe, il y a des nouveaux joueurs, ça peut créer de la cohésion" poursuit un autre. "On se connaît plus, on a beaucoup parlé. On est souder comme jamais." Et pour cause, l’entraîneur a récupéré tous les téléphones portables des jeunes au début du stage.

REPORTAGE - Les jeunes du FC Metz à l'armée, avec le 3e régiment de Hussards. Copier

Souder une équipe

A la fin de la journée, certains joueurs sont exténués, le genou à terre. Mais ce stage n’est pas un défi physique. Non, les joueurs sont là pour créer du lien comme le précise le lieutenant-colonel Yann : "Chez nous au 3e Hussards, ce sont des méthodes éprouvées pour former les groupes. C’est comme ça qu’émerge les chefs et la confiance des uns dans les autres, que s’organise un groupe."

Même leur entraîneur Sébastien Muet l'avoue, grâce à ces stages, il a trouvé les futurs meneurs de son équipe : "On a vu des garçons qui étaient des leaders. Un capitaine c’est quelqu’un qui a les bonnes attitudes dans les difficultés, les moyens de communications aux bons moments."

