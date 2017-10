PHOTOS Des pompiers de Drôme et d'Ardèche reçus à l'Elysée

Le Président de la République a rendu hommage ce vendredi soir aux forces mobilisées sur les feux de forêt et les ouragans. Dans la Drôme comme en Ardèche, cinq pompiers accompagnés de leur commandement et du préfet représentaient leur département.

C'est une première qui les a touchés. Les pompiers ont apprécié l'invitation d'Emmanuel Macron. Jamais un chef de l'Etat n'avait ainsi organisé une cérémonie de remerciements à leur égard. La réception visait à saluer le travail effectué sur les feux de forêt de l'été et lors des ouragans dans les Antilles.

Le chef de l'Etat a tenu à remercier les pompiers pour leur engagement - SDIS de l'Ardèche

Plus de 1500 pompiers de Drôme-Ardèche en renfort dans le Sud-Est

Les SDIS de la Drôme et de l'Ardèche ont été très mobilisés sur les incendies de l'été dans les deux départements mais aussi en envoyant des colonnes en Corse, dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. 946 pompiers drômois et 600 venus de l'Ardèche ont participé à ces renforts.

Cinq d'entre eux -professionnels et volontaires- ont été choisis dans chaque département pour représenter l'ensemble de leurs collègues à l'Elysée. "Un honneur" pour les participants. Ils étaient accompagnés des directeurs et présidents de SDIS ainsi que des préfets des deux départements.