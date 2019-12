PHOTOS - Des santons par milliers jusqu'à dimanche soir à Orange

Le salon "Passion Santons" se poursuit jusqu'à dimanche soir au parc des expositions d'Orange. A l'approche des fêtes, c'est le moment de compléter sa collection de santons et d'embellir sa crèche provençale.

Orange, France

Il y a des signes qui ne trompent pas. De nombreuses voitures stationnaient ce samedi matin devant les grilles encore fermées du parc des exposition d'Orange. Il faut dire que le salon Passion Santons est l'un des rendez-vous incontournables des amoureux des crèches provençales. Pour ces passionnés venus parfois de loin, pas question de rater la pièce rare et l'occasion d'enrichir sa collection !

Les jeunes reviennent vers les crêches

76 artisans santonniers vous attendent jusqu'à dimanche soir au parc des expositions d'Orange. Vous y trouverez des santons de toutes les tailles, de tous les styles, peints ou habillés mais aussi des éléments de décoration (fermes, fontaines, grange etc) et des accessoires pour enrichir votre crèche familiale. "Nous constatons un véritable engouement depuis quelques années" se félicite Alain Favier l'un des organisateurs. "Nous voyons arriver de jeunes couples qui commencent leur propre crèche et cela nous réjouit" explique ce santonnier de talent.

Outre les stands des artisans, vous pourrez participer à plusieurs ateliers : moulage et peinture sur santons, dentelles de Mornas etc. Le saison vous accueille de 10h à 18h ce dimanche. Entrée gratuite.

Artiste autodidacte reconnue, Liliane Guiomar expose plusieurs de ses oeuvres à Orange © Radio France - Daniel Morin

Gérald Roux devant ses oeuvres, plus vraies que nature ! © Radio France - Daniel Morin

Un poulailler d'exception © Radio France - Daniel Morin

Il est bon mon poisson, il est bon ! © Radio France - Daniel Morin

La crêche spectaculaire de Marius Lancelin © Radio France - Daniel Morin

Comment ne pas tomber amoureux du travail signé Jean-Etienne Gaume ? © Radio France - Daniel Morin