Photos - Des tensions à Saint-Avold pour l'acte 10 de la mobilisation des gilets jaunes

Deux manifestations régionales des gilets jaunes étaient prévues en Lorraine ce samedi. L'une à Nancy et la seconde à Saint-Avold où plus de 1 000 personnes se sont retrouvées. Après un premier défilé calme dans le centre ville, les tensions sont arrivées au retour sur la zone du Heckenwald.

Saint-Avold, France

Ils venaient de la ZAC d'Augny, de Forbach ou encore de Creutzwald. Les gilets jaunes s'étaient donnés rendez-vous à Saint-Avold pour l'acte 10 de la mobilisation. Une manifestation qui a débuté dans le calme vers 14h, avant que des casseurs ne s'invitent à la fête et perturbent le cortège.

Le cortège dans le centre-ville de Saint-Avold. © Radio France - Arthur Blanc

Le tracé démarrait sur la zone du Heckenwald, point central de la colère à Saint-Avold depuis le 17 novembre, et devait revenir au même endroit. Le cortège a duré plus d'une heure et demi. Ce n'est qu'au passage devant la mairie que les premières tensions se font sentir. Quelques insultes et des projectiles sont lancés vers les forces de l'ordre. Un cordon formé de gilets jaunes se place alors juste devant pour barrer l'accès aux casseurs.

Les premiers jets de bombes lacrymogènes surl a zone du Heckenwald vers 16h ce samedi. © Radio France - Arthur Blanc

Tout semblait alors se passer plutôt bien en ce samedi froid mais ensoleillé. Cependant, sur le retour au niveau de la zone du Heckenwald, les casseurs prennent la première ligne. On les retrouve sur le rond-point du magasin Cora, face aux forces de l'ordre. Les bombes lacrymogènes ne tardent pas à tomber sur les manifestants.

Les forces de l'ordre ont attendu la dispersion de la foule qui est arrivée en début de soirée. © Radio France - Arthur Blanc

S'ensuit un face-à-face de plus de deux heures. La plupart des gilets jaunes pacifistes a décidé de fuir les combats. Ils venaient principalement de toute la Moselle et se réjouissaient de voir un rassemblement régional à Saint-Avold, l'un des principaux bastions du département.