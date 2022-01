PHOTOS - Des travaux pour transformer l’hôtel de ville de Saint-Gilles en pôle d’accueil et d’orientation

L’accueil de l’hôtel de ville de Saint-Gilles se modernise pour devenir pôle d’accueil et d’orientation. Les travaux vont durer plusieurs mois. "Le bâtiment de l’Hôtel de ville est magnifique mais ancien (1850) et peu adapté aux usages de la vie moderne, indique la mairie. Afin d’améliorer l’accueil, et donc le service public, le maire Eddy Valadier et son conseil municipal ont décidé d’investir dans la création d’un Pôle d’accueil et d’orientation à la mairie : un service moderne, plus accessible et polyvalent qui facilitera la démarche des utilisateurs".

Le projet : un véritable guichet unique, "clair et dégagé, agréable et confortable pour patienter", animé par des agents polyvalents et formés à toutes sortes de demandes (documents d’identité, d’urbanisme, état-civil, etc.)

Pendant toute la durée des travaux, l’entrée du public se fera par la porte en bois qui donne sur la place Jean Jaurès. L’entrée de la rue de la Tour sera condamnée jusqu’à la fin des travaux. C’est là que les visiteurs seront accueillis, avant d’être envoyés vers le service concerné par leur demande.

Attention : les visites auront lieu obligatoirement sur rendez-vous. Un formulaire de prise de rendez-vous est à retirer sur place ou à télécharger sur le site internet de la ville. Pour trouver le formulaire, il suffit de cliquer ici. Il est fortement recommandé de téléphoner au 04 34 39 58 00 ou d’envoyer un mail à contact@ville-saint-gilles.fr avant de se déplacer pour toute question ou renseignement utile.

Coût : 250 000 euros HT avec des subventions de la Région et de l’Etat.