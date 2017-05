PHOTOS - Des véhicules de la seconde guerre mondiale sur la plage de Canet-en-Roussillon

Canet-en-Roussillon commémore la fin de la seconde guerre mondiale, le 8 mai 1945. Des scènes sont reconstituées au théâtre de la mer, avec 140 participants en tenues d'époque et 55 véhicules. Deux défilés auront lieu ce lundi.

Un saut dans le temps ce dimanche et ce lundi à Canet en Roussillon ! Des passionnés de la seconde guerre mondiale vous donnent rendez-vous au théâtre de la mer, près de la place Méditerranée, pour vous plonger dans les années 39-45. Vous pourrez voir 140 participants en tenues d'époque, 55 véhicules d'époque restaurés, de la moto au char en passant par les fameuses Jeeps.

Des Jeeps de l'armée Américaine de la seconde guerre mondiale. © Radio France - Charlotte Coutard

Des scènes reconstituées de la seconde guerre mondiale

Les passionnés ont reconstitué des scènes de la seconde guerre mondiale. "Ce ne sont pas des scènes de combat, il ne faut pas s'attendre à entendre des coups de feu. Ce sont des scènes de la vie courante, de transmission radio, la vie de camp en général, autour des véhicules, une vision du passé aujourd'hui", explique Guy Tourreilles, le vice-président de l'association de conservation de véhicules militaires MVCG du Languedoc-Roussillon, l'association qui organise ce rassemblement.

"Tous les moyens sont bons pour réveiller le souvenir".

L'objectif est de parler d'Histoire de manière ludique et pédagogique, et de commémorer ce lundi le 8 mai 1945, qui marque la fin de la seconde guerre mondiale. "C'est une façon de partager une passion, c'est un musée à ciel ouvert. Ça permet aux gens de voir réellement devant eux des scènes et du matériel de l'époque, qu'ils peuvent éventuellement toucher, regarder de près. Tous les moyens sont bons pour réveiller le souvenir chez les gens et faire œuvrer ce devoir de mémoire", ajoute Guy Tourreilles.

Tous les véhicules sont d'époque et ont été restaurés. © Radio France - Charlotte Coutard

Ce dimanche, tous les véhicules et les participants vont rester au théâtre de la mer à Canet, mais ce lundi, il y aura deux défilés des véhicules dans les rues de la commune, à 11h et 15h30.

Les combats avaient aussi lieu dans le désert. © Radio France - Charlotte Coutard