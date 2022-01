PHOTOS - De nombreux vestiges du néolithique découverts sur la ZAC du Mas de Vignoles à Nîmes

"Le territoire nîmois est riche de toute l'histoire de l'humanité" confie Jean-Yves Breuil, le directeur adjoint de l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives. En témoignent les nouvelles découvertes réalisées sur la ZAC du Mas de Vignoles, en contrebas de l'autoroute A9. Depuis le mois de septembre 2021, des fouilles préventives y sont menées par une vingtaine d'archéologues en préalable à la construction de la future halle des sports et du stade provisoire du Nîmes Olympique. Elles permettent déjà de montrer que le site a été occupé depuis la préhistoire. "On a des vestiges qui remontent à plusieurs périodes de la préhistoire en particulier, une période qu'on appelle le néolithique moyen, il y a 6.000 ans. Ça remonte même au-delà, car on a des vestiges des cueilleurs-chasseurs d'il y a 12.000 ans. Régulièrement, les hommes sont venus sur ce territoire pour y habiter, le cultiver, pour chasser. On a aussi des vestiges qui remontent au 5e siècle avant J.C. en parallèle avec la fondation de la ville autour de la source de la Fontaine. Des traces un peu plus ténues d'occupation romaine existent également."

Une vingtaine de sépultures

Sur le site, de nombreux silos et fosses qui servaient à stocker et à conserver les productions de ces premiers agriculteurs. Les archéologues y ont notamment découvert des fragments de céramiques ou des outils taillés dans du silex ou des os. Présentes également, une vingtaine de sépultures. "À ces époques-là, dans la plaine, on garde les morts pas très loin des maisons. Parfois ils ont des regroupements spécifiques, mais on les garde à proximité voire dans les espaces domestiques explique Irina Yaramila, archéologue à l'INRAP et spécialiste des pratiques funéraires au néolithique. Là, en l'occurrence, on a beaucoup d'adolescents. À l'époque, les conditions de vie sont assez difficiles. Les populations sont beaucoup plus soumises aux infections diverses, donc on a un fort taux de décès chez les jeunes." Plus surprenant, la douzaine de crânes de bœufs, intacts, retrouvés sur place." Ils sont posés, c'est ça qui nous interroge explique Fabien Convertini, responsable des fouilles et ingénieur de recherches à l'INRAP. Ça veut dire quelque chose, c'est conservé donc ça peut être lié à des rites. Je sais qu'on est dans un territoire taurin ajoute-t-il en riant. Peut-être que déjà, il y a 6.000 ans, les populations avaient un lien particulier avec les taureaux ou les bœufs."

Un champ de recherches important

Tous les vestiges trouvés sur le site vont être prélevés et étudiés, ce qui va permettre d'appréhender un peu mieux le mode de vie de nos ancêtres." On va pouvoir documenter les pratiques funéraires dans le détail, appréhender les modes de construction en terre, à travers les graines que l'on retrouve, reconstituer l'environnement naturel de l'époque. Ça va aussi nous permettre de comprendre comment les hameaux s'organisent, comment les hommes sectorisent les espaces, où ils enterrent leurs morts, où ils pratiquent leurs activités artisanales, où ils habitent, les espaces de circulation. Comment ils ont exploité ce territoire à cette époque." Des fouilles qui s'achèveront en avril 2022. Elles donneront lieu à des publications détaillées d'ici deux ans.

Les travaux du futur stade démarreront en février

Les fouilles terminées, le site accueillera la halle des sports de la Ville et le stade provisoire du Nîmes Olympique. "Le permis de construire a été délivré en juillet 2021 confie Julien Plantier, le premier adjoint au maire. Le début des travaux est envisagé début février 2022. Ils pourront commencer même si les fouilles ne sont pas terminées. La construction de la Halle des sports commencera après. Elle sortira de terre en 2025 au moment où la démolition du stade des Costières sera actée. Le stade provisoire lui devrait être terminé avant fin 2022."

L'une des fosses fouillées par les archéologues © Radio France - Sylvie Duchesne

Des coupes et une série de lames en silex trouvées sur le site © Radio France - Sylvie Duchesne

Un crâne de bœuf, intact © Radio France - Sylvie Duchesne

