PHOTOS - Des vestiges gaulois découverts dans le centre de Nîmes

Depuis le site de fouilles, rue Rouget de Lisle, on distingue la tour Magne. En tout 3000 m² de parcelle font l'objet de recherches minutieuses. Des fouilles "préventives" menées depuis début janvier par une dizaine d'archéologues de l'Inrap, avant la construction d'un immeuble. Sur place, truelle en main, Sarah découvre un four en briques "brûlées lors de son utilisation, voilà ce qu'il en reste", explique-t-elle.

D'après Jean-Yves Breuil, ce quartier urbain a été bâti au IVe siècle avant notre ère et a évolué jusqu'à la fin du IIe siècle de notre ère. Le directeur adjoint à l'Institut national de recherches archéologiques préventives explique que ce secteur de colline est rarement fouillé "On est à Nîmes donc dans une cité romaine mais la ville s'est créée par une agglomération d'habitats à l'époque gauloise, indique-t-il. _Pour une fois on a de beaux vestiges gaulois_, on a aussi leur héritage dans les occupations romaines."

Jusqu'ici, parmi les trouvailles, des céramiques, des monnaies, des objets en os. Beaucoup de peintures murales aussi qui ornaient les pièces d'apparat de ces maisons. Les objets les plus précieux auront leur place au musée de la Romanité. D'ici là, ces fouilles vont durer jusqu'à fin mai.

Lire aussi - Les vestiges de deux maisons romaines aux décors remarquables découverts dans le centre de Nîmes

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En tout 3000 m² de parcelle font l'objet de recherches minutieuses. © Radio France - Elsa Vande Wiele