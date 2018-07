Michel Segalowitch et et Emmanuel Lachgar viennent d'arriver à Moscou. Ces Nîmois ont décroché leurs billets pour la finale du mondial à la dernière minute !

Michel Segalowitch et Emmanuel Lachgar vivent un rêve d'enfant à Moscou.

Nîmes, France

"C'est une histoire de football et d'amitié assez incroyable", lance Michel Segalowitch. Ce passionné de ballon rond et son ami d'enfance Emmanuel Lachgar ne s'attendaient pas à vivre la finale des Bleus dans le stade de Moscou. Et pourtant, ils vont réaliser tous les deux ce rêve d'enfant dimanche 15 juillet.

Ensemble, ils ont déjà connu la Coupe du monde il y a 8 ans, en Afrique du Sud. Cette année, ils ont remis ça ! Les Nîmois ont assisté au dernier match de poule des Bleus en Russie, France - Danemark, le 26 juin.

Grâce à leur amitié avec un supporter français connu en Afrique du Sud, Michel et Emmanuel ont pu décrocher leurs places pour la finale du mondial, France - Croatie.

Après avoir traversé la France en voiture jusqu'à Roissy, ils ont pris un vol pour Moscou et n'ont eu qu'à ressortir l'équivalent de leur visa pour les supporters.

"Ça fait une belle aventure", raconte Michel Segalowitch Copier

L'ambiance entre supporters du monde entier à Moscou. Copier

Suivez l'épopée des Nîmois Michel et Emmanuel en Russie sur Instagram sur le compte "msegalowtheworldcupfinal".

Michel Segalowitch assistera pour la première fois à une finale de Coupe du monde. - Michel Segalowitch

Les Nîmois rencontrent des supporters de toute la planète. © Radio France - Michel Segalowitch