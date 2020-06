A Nancy, des centaines de personnes sont descendues dans la rue ce samedi 13 juin. Une deuxième manifestation après celle de samedi dernier pour dire non au racisme et aux violences policières.

PHOTOS - Deuxième manifestation à Nancy contre le racisme et les violences policières

Pour le deuxième samedi d'affilée, deux mobilisations organisées par le Front social 54 et le PCF se sont rejoints place de la République pour lutter contre les violences policières et le racisme.

à lire aussi Entre 300 et 900 manifestants mobilisés à Nancy contre les violences policières et le racisme

Un peu plus de cinq cents manifestants ont défilé au plus fort du mouvement, malgré la pluie. Dans le cortège, beaucoup de jeunes mais aussi des militants et des gilets jaunes.

Parmi eux, Pascale est venue dire sa colère et le racisme dont elle a été victime : "Je me suis déjà faite embarquée par la police parce que je n'avais pas ma carte de bus. Je leur ai expliqué que je l'avais oubliée chez moi, personne ne m'a crue. On m'a embarquée".

Les policiers qui ont manifesté jeudi à Nancy montrés du doigt

En tête de cortège, une banderole "Alors vous pleurez place Stan ?", une moquerie à l'intention des policiers venus déposer des menottes au pied de la Préfecture de Police place Stanislas, jeudi soir.

La banderole se moque des policiers ayant manifesté jeudi à Nancy. © Radio France - Guillemette Franquet

Kevin tient un coin de la banderole. Le militant espère que ces policiers seront mis à l'amende : "La police a le droit de manifester place Stanislas ? Non, il y a une impunité policière. C'est une provocation, on n'a pas le droit de manifester place Stanislas. On demande une sanction exemplaire, 135€ pour ces policiers manifestants."

Reportage à la manifestation contre le racisme et les violences policières le 13 juin 2020 à Nancy Copier

La pancarte d'une lycéenne, place Carnot. © Radio France - Guillemette Franquet

Des amies venues ensemble à la manifestation, place Carnot. © Radio France - Guillemette Franquet

Les manifestants tâtonnent pour trouver des rues où défiler. © Radio France - Guillemette Franquet

Impossible pour les manifestants d'entrer sur la place Stanislas. © Radio France - Guillemette Franquet

A Nancy, les jeunes étaient nombreux parmi les manifestants. © Radio France - Guillemette Franquet

Les manifestants à genoux, un geste venus des Etats-Unis pour dire non aux violences policières envers les Noirs. © Radio France - Guillemette Franquet

Une manifestante émue : "C'est pas normal qu'on doive se défendre parce qu'on est Noirs dans un pays qui se dit pays de la liberté. © Radio France - Guillemette Franquet