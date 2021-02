PHOTOS - Du monde à l'Isle-sur-la-Sorgue avec le retour des beaux jours

Pas de confinement le week-end, le Vaucluse ne fait pas non plus partie des 20 départements surveillés en vue de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid. Alors ils ont été nombreux à profiter, hier, d'une journée aux allures printanières. Au Partage des Eaux notamment, à l'Isle-sur-la-Sorgue, pour un pique-nique en famille.

Assis sur des nappes ou attablés, il y avait du monde mais pas d'attroupement."C'est normal qu'il y ait du monde, estime ce touriste. Les gens ont besoin de souffler."

Estelle, une étudiante vauclusienne de 19 ans est venue manger un bout avec ses copines. Tant que c'est possible, elles en profitent. "On ne voit pas beaucoup de monde ces derniers temps, c'est la sortie du week-end!" Les jeunes femmes croisent les doigts pour éviter un confinement local comme à Nice. "On respecterait quand même les règles, témoigne Estelle. Mais ce serait dur moralement."

Du soleil, un grand ciel bleu et pas de confinement. Un dimanche idéal pour permettre aux Vauclusiens de souffler un peu en pleine crise sanitaire. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Ils ont été nombreux à profiter d'une journée aux allures printanières au Partage des eaux ce dimanche. © Radio France - Elsa Vande Wiele