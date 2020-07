PHOTOS - Du nouveau matériel pour les pompiers de l'Hérault

Les pompiers de l'Hérault ont reçu ce mercredi du matériel flambant neuf au siège du Conseil départemental à Montpellier. Parmi les nouvelles arrivées : une dizaine d'ambulances, deux gros camions citernes avec canon à eau, un centre de commandement moderne, un véhicule à lance perforante. Huit millions d'euros ont été investis cette année par le département pour l'acquisition et le renouvellement des équipements. Une livraison à point nommé alors que débute la saison estivale dans l'Hérault. Les pompiers ont d'ailleurs constaté une hausse des interventions depuis quelques semaines notamment dans les stations balnéaires.

La saison des incendies a déjà démarré dans l'Hérault. "Plus de 80 départs de feu rien que sur la semaine dernière" comptait le patron du Sdis 34. Eric Florès était heureux de pouvoir présenter ses deux nouveaux camions citernes : "ils sont d'une capacité de 10.000 litres et ils servent sur les feux de pinède aux abords des zones urbaines comme à Grabels en 2017 ou Saint-Clément-de-Rivière l'an passé." Leurs atouts ? Ces véhicules lourds peuvent intervenir rapidement sur le terrain. "Ils freineront ou éviteront le passage du feu pour protéger un habitation, un lotissement ou un village" détaille le lieutenant-colonel Raphaël Du Boullay, chef du groupement technique et logistique. Il a désormais six de ces camions au Service départemental d'incendie et de secours.

La technologie au service des pompiers

Ces gros véhicules sont dotés de canon à eau sur le toit. "On peut le commander directement depuis la cabine sans sortir voire avec une manette si on se place dehors" se félicite un pompier de la caserne d'Agde. C'est l'une des deux avec celle de Montaubérou à Montpellier à se voir doter de ces véhicules neufs.

Un camion d'intervention du Sdis de l'Hérault contre les feux de forêt doté d'un canon à eau © Radio France - Romain Berchet

Depuis de nombreuses années, le Sdis de l'Hérault modernise ses équipements. L'arrivée d'un nouveau centre de commandement est un exemple. "On va vraiment pouvoir travailler correctement" avoue un pompier. Wifi, système de localisation, des ordinateurs partout, la climatisation, ce centre de commandement moderne permettra aux pompiers de mieux coordonner leurs interventions sur le terrain."Nous serons même directement reliés au ministère de l'Intérieur" confie Eric Florès le Contrôleur général du Sdis 34.

L'intérieur du nouveau poste de commandement des pompiers de l'Hérault © Radio France - Romain Bechet

Un véhicule à lance perforante

Autre arrivée au sein du Service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, un véhicule à lance perforante utilisé sur Montpellier. Une technologie au service de la sécurité des pompiers sur le terrain puisqu'il permet d'inhiber le feu avant une intervention. "Grâce à la lance, on peut perforer le béton, les parpaings. Ce n'est pas un moyen d'extinction mais une petite capacité d'eau sous pression" explique le lieutenant-colonel Raphaël Du Boullay, chef du groupement technique et logistique.

Le Sdis de l'Hérault est doté d'un véhicule à lance perforante © Radio France - Romain Berchet

Kléber Mesquida le président du Conseil départemental a annoncé ce mercredi que le nouveau maire de Montpellier Michaël Delafosse s'était engagé à implanter une nouvelle caserne au sud de la ville. Ce sera la troisième après celle de la Paillade et de Montaubérou.