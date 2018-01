Paris, France

Ils sont le symbole de "la France qui se lève tôt", une expression chère à l'ancien Président Nicolas Sarkozy. "Nous sommes aussi les premiers de cordée", a ironisé Dominique Anract, le président de la confédération nationale des boulangers-pâtissiers, en reprenant une formule de l'actuel locataire de l'Elysée.

Les convives ont pu déguster deux galettes de plus d'un mètre de diamètre ! © Radio France - Pierre Coquelin

C'est une tradition depuis 1975 : une délégation d'artisans du secteur est reçue à l'Elysée, à l'occasion de la dégustation de la galette des rois. Ou plutôt de deux immenses galettes de plus d'un mètre de diamètre, confectionnées par le boulanger Joël Picquenard.

Sous les ors de la République

Sous les ors de la République, les apprentis sont impressionnés. "C'est très gratifiant d'être là. Je n'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer M. et Mme Macron un jour", sourit Marine, vendeuse dans une boulangerie à Saint-Martin-des-Besaces (Calvados). "C'est super luxueux : il y a de l'or partout. On se sent tout petit", ajoute Dorianne, venue de Charleville-Mézières (Ardennes).

Dorianne, de Charleville-Mézières : "La boulangerie, c'est toute ma vie" Copier

Le Président a vanté ces "métiers de passionnés avec l'amour du travail bien fait" © Radio France - Pierre Coquelin

Dans son costume gris et jaune, Matthieu tente de s'approcher du Président. Le jeune homme de 20 ans est originaire de Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Il s'est tourné vers la boulangerie après le Bac. "Ce jour, c'est la récompense de gros efforts. C'est un métier passion. Il faut savoir faire des sacrifices", explique le boulanger, qui travaille dans le XVIe arrondissement de la capitale.

Damien, champion d'Europe des boulangers : "Une grande fierté d'être ici" Copier

"Une grande fierté". Matthieu et son maître d'apprentissage Damien, mis en avant lors de cette cérémonie © Radio France - Pierre Coquelin

A côté de Matthieu, son maître d'apprentissage, Damien, champion d'Europe avec l'Equipe de France l'an passé. "C'est une belle histoire, car, dans cette salle aujourd'hui, il y a aussi mon maître d'apprentissage que j'ai eu il y a 15 ans. C'est une suite incroyable, une vraie fierté", précise cet as de la viennoiserie.

Métier-passion

Des symboles d'une profession qui a de l'avenir. "A travers ces métiers, on peut voyager, s'installer dans des grands hôtels. Les gens peuvent se réaliser dans l'artisanat. C'est aussi venu avec la télévision, les concours comme celui des meilleurs ouvriers de France... Tout ça a remis en valeur le beau métier de boulanger-pâtissier", confie Dominique Anract.

Marine, du Calvados : "C'est beaucoup de relationnel" Copier

"C'est beaucoup de relationnel. Moi qui suis dans la campagne, j'ai tous mes petits papys, mes petites mamies qui viennent, qui demandent des nouvelles quand je suis pas là...", explique Marine, du Calvados.

Dominique Anract en a profité pour glisser quelques doléances auprès du Chef de l'Etat : renforcer l'apprentissage, lutter contre la fermeture des petites boulangeries et tout faire pour inscrire la baguette de Tradition française au patrimoine mondial de l'Unesco.

Les apprentis ont pu réaliser des photos avec le Chef de l'Etat Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte © Radio France - Pierre Coquelin