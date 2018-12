PHOTOS - Face aux sapins verts qui perdent leurs épines...voilà les sapins design tout en bois !

Voglans, France

Noël c'est dans moins d'une semaine et peut-être que vous faites partie de ceux qui n'ont toujours pas acheté leur sapin. Alors, nous vous proposons une idée : pourquoi ne pas craquer sur la tendance 2018, le sapin design 100% bois ?

Le sapin en bois deviendra-t-il le nouvel arbre traditionnel de Noël ? © Radio France - Xavier Grumeau

Le sapin version 2018 sera tout en bois

Réputé plus écologique, pratique et moins volumineux, le sapin 100% bois à la côte dans le rayon décoration des jardineries. De toutes les tailles et formes, ce sapin "nouvelle génération" peut remplacer le traditionnel sapin vert ou l'accompagner pour votre intérieur.

Au Jardin des Plantes de Voglans, Brigitte Travers est responsable du rayon Noël. Elle propose des sapins "en matière naturelle avec du bois naturel, du bois blanchi, en planche, découpé ou encore en forme de cône" sur lesquels on peut accrocher "des boules en bois assorties".

Rassurez-vous, si vous ne voulez pas de boules en bois, une décoration classique à base de boules en couleur, de guirlandes, de lumières et des peluches de vos enfants fera largement l'affaire.

"Depuis deux à trois ans, les ventes ont augmenté de 30 à 40% sur la gamme de sapins en bois"—Brigitte Travers, responsable du rayon Noël d'une jardinerie

Mais... un sapin qui ne sent pas le sapin

Le sapin en bois possède toutefois un gros défaut : il n'a pas l'odeur du sapin naturel. Les clients demandent souvent à Brigitte Travers s'il n'y a pas "des produits avec des senteurs similaires" mais cela reste chimique.

Certains clients sont catégoriques : "il n'y a rien de mieux qu'un vrai sapin" selon Jean René, 53 ans. D'après Pascale, 56 ans, "ça ne fait pas trop Noël, surtout pour les enfants" et Isabelle, 42 ans, ne changera pas de sapin car "toutes mes décorations vont sur le sapin vert".

Néanmoins, quelques acheteurs sont prêts à franchir le pas... mais pas tout de suite. Caroline, 38 ans, en prendra un mais seulement "quand [son] sapin artificiel aura rendu l'âme". De son côté, Stéphanie, 44 ans, trouve ça "très original, chaleureux, pratique à ranger et ça permet de changer de décoration chaque année".

Sculpté soi-même, accroché à un mur ou posé sur une table… les modèles de sapin en bois se multiplient © Radio France - Xavier Grumeau