PHOTOS - en bateau et à vélo, les gendarmes patrouillent sur les bords de la Somme

Les gendarmes ont patrouillé samedi 22 juillet sur les bords de la Somme, le long du chemin de halage entre Blangy-Tronville et Corbie. Les gendarmes de la brigade de Corbie, à vélo, ont été assistés du bateau et des hommes de la brigade fluviale de Noyon (Oise).

ⓘ Publicité

Les gendarmes mettent à l'eau un bateau lors de leur opération de contrôle sur les bords de la Somme. © Radio France - Martin Duffaut

Ce type d'opération, assez rare, a une double dimension de contrôle et de communication. Les objectifs du jour sont de montrer la présence de la gendarmerie sur ces berges, échanger avec les pêcheurs et les badauds, et enfin contrôler des potentiels comportements à risque ou contraventionnels.

Début de la patrouille pour les gendarmes à vélo de la brigade de Corbie, assistés de la brigade fluviale de Noyon. © Radio France - Martin Duffaut

L'idée est notamment de sensibiliser sur les risques liés à la baignade, qui est interdite dans la Somme, ou encore de rappeler l'importance de porter un gilet de sauvetage (obligatoire) aux kayakistes.