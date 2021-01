PHOTOS : en Dordogne, le ministre des transports annonce la rénovation des trains de nuit à Périgueux

Du travail garanti pour au moins 2 ans ! Voilà ce qu’est venu annoncer le ministre des transports au technicentre de Périgueux, lors d’une visite surprise.

Il était accompagné du PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Il faut dire que le technicentre de Périgueux qui emploie environ 500 personnes (dont 70 en intérim) a été choisi pour rénover les trains de nuit.

Le ministre chargé des transports Jean-Baptiste Djebbari au technicentre SNCF de Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Le gouvernement veut en effet relancer cette façon de voyager avec l’ouverture de deux lignes dès cette année. Il faut donc rénover les vieilles voitures couchettes dédiée à ce mode de transport et les moderniser.

Cela passe par une meilleure isolation, de nouveaux sièges et de nouvelles couchettes, l'ajout d'un système d'alerte incendie moderne et de Wifi par exemple.

Cela va se passer à Périgueux comme l'explique le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou : "on a la chance d'avoir une politique de relance des trains de nuit en France avec deux nouvelles lignes cette année. Il fallait du matériel à la hauteur pour offrir une bonne qualité de services aux voyageurs, et c'est Périgueux qui a été choisi pour rénover les matériels anciens" dit le PDG.

"Il y aura de nouveaux services comme la Wifi. On est ravis. Ce renouveau amène du travail à Périgueux, il y a à peu près 60 voitures dans un premier temps qui vont être renouvelées, il pourrait y en avoir d'autres au fur et à mesure qu'il y aura des réouvertures de lignes" précise le PDG de la SNCF. Une ligne de nuit entre Paris et la Côte d'Azur doit en effet rouvrir au printemps, sans doute en avril, l'autre entre Paris, Toulouse et Tarbes et le pays basque à la fin de l'année.

Jean-Pierre Farandou précise que les discussions sont également avancées avec la région pour de la rénovation de TER régionaux au technicentre de Périgueux.

De quoi garantir du travail jusqu'à au moins fin 2022. En attendant validation définitive pour les TER.

La CGT Cheminots en a profité pour rencontrer le ministre et le PDG de la SNCF. Les délégués CGT ont demandé la construction d’un nouveau bâtiment sur le Technicentre pour pouvoir accueillir l'entretien des TER de la région (autorails AGC) Périgueux remporte le contrat.