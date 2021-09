PHOTOS – En Haute-Savoie, les images incroyables du réchauffement climatique vu du refuge du Requin

Les conséquences du réchauffement climatique sautent aux yeux dans le massif du Mont Blanc et, notamment, dans la Vallée Blanche, en Haute-Savoie, où se situe le refuge du Requin. Découvrez les photos et le témoignage de la gardienne du refuge, Amélie Tuveri.

Pour accéder au refuge du Requin, perché à 2.500 mètres d’altitude, sous le glacier du Tacul, il faut maintenant gravir 498 marches depuis l’arrivée du train du Montenvers, au pied de la mer de la glace.

Le réchauffement climatique ici, se compte donc en marches, en câbles, en mètres de cordes que l’on doit installer pour sécuriser l’accès au refuge. Les glaciers reculent. On entend des pierres tomber régulièrement et parfois même des séracs.

Pour comprendre le réchauffement climatique en montagne, le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d'Altitude met en avant trois points précis. Le changement climatique touche deux à trois fois plus rapidement les grands massifs montagneux que le reste de la planète.

Dans le massif du Mont-Blanc l’impact est visible : recul glaciaire, éboulements de parois rocheuses, enneigement réduit.

Les bouleversements pour la faune et la flore sont moins visibles, mais tout aussi profonds.

Les paysages emblématiques du massif du Mont-Blanc s’en trouvent changés.

Au pied des échelles pour accéder au refuge - Amélie Tuveri

Toujours somptueux, les paysages se grisent en montagne - Amélie Tuveri

Moins d'héliportage, plus de portage - Amélie, la gardienne du refuge du Requin

Le refuge du Requin est situé au pied de la Dent du Requin, et de l'Aiguille du Plan. Le refuge est perché sur un balcon au-dessus de la Mer de Glace. "Ici le réchauffement climatique et ses répercussions sont énormes" précise Amélie. "Personnellement, en tant que gardienne, j'essaie de sensibiliser les clients, je limite les héliportages, on agit, tous à notre petit niveau".

Le bas des échelles pour accéder au refuge. - Amélie Tuveri

Cet été, plusieurs mètres de cordes ont été rajoutés au pied des installations. Avec les changements liés au réchauffement climatique, la situation a changé entre le mois de juin et le mois de septembre. "Maintenant pour venir au refuge, il faut monter de nombreuses échelles" souligne la gardienne. _"_Et c'est vrai que quand des familles viennent avec des jeunes, je leur conseille d'avoir fait un peu de via ferrata avant ! C'est à la fois dédramatiser, et aussi parce qu'il faut être à l'aise sur ces installations".

Le réchauffement est plus marqué encore en été et au printemps qu’en hiver

Autre changement en haute montagne : la faune et la flore s'adaptent à la chaleur. Cet été, la gardienne Amélie a pu observer des gentianes pourpres qui n'étaient pas présentes jusqu'à présent à ces altitudes. Selon le CREA, "les températures annuelles moyennes ont augmenté dans le massif du Mont-Blanc d’environ 2° C depuis 1864, deux fois plus qu’à l’échelle moyenne de la planète pour la même période (+ 0.9° C). Si nous poursuivons au même rythme nos émissions de gaz à effet de serre, le massif se réchauffera encore d’environ 3°C en 2050 par rapport à la période 1981-2010".

La gentiane pourpre pousse désormais en très haute altitude - Amélie Tuveri - Amélie

