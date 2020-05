PHOTOS - En Seine-et-Marne, les retrouvailles d'une famille musulmane pour la fin du ramadan

Après un mois de ramadan séparés les uns des autres à cause du confinement, des proches se sont retrouvés ce dimanche en Seine-et-Marne pour l'Aïd el-Fitr, la fête qui célèbre la fin du mois de jeûne des musulmans. Et qui a un goût très particulier cette année.

"Ma mère a pleuré". Dans son jardin de Jouarre, en Seine-et-Marne, Anouar a tout organisé pour accueillir sa famille pour l'Aïd al-Fitr dimanche, la fête marquant la fin du mois de jeûne du ramadan. Une période très difficile cette année à cause du confinement. Près du barbecue où grillent des merguez, le père de famille raconte les retrouvailles avec ceux qu'il avait, avant l'épidémie, l'habitude de voir tous les jours. "L'émotion, les embrassades... On était content de se retrouver ! Comme si ça faisait très, très longtemps qu'on ne s'était pas vu, on a l'impression que ça a duré deux ans", raconte-t-il.

"Je respire mieux"

Des chansons arabes résonnent dans le jardin, rythmées par les "youyous" de celles qui dansent en attendant le repas. A table, Chadliya, 72 ans, la grand-mère, regarde avec émotion les filles de la famille secouer les épaules. "Je respire mieux, et puis je suis bien dans ma peau, je suis contente, ça fait presque deux mois que je ne sors plus de la maison , que je suis seule", explique la matriarche.

Pour autant, l'épidémie est toujours là. Ses enfants et ses petits-enfants évitent de lui faire des câlins. "Il y a comme un frein, admet Aouafet, sa fille, j'évite les embrassades avec ma mère, et même avec les enfants, on fait attention, on se lave les mains, même si c'est compliqué de rester à distance". Pour rattraper le temps perdu, tous discuteront jusqu'à la tombée de la nuit autour d'un thé à la menthe et d'une montagne de pâtisseries orientales.

En attendant que les merguez grillent, les femmes de la famille s'élancent déjà sur la piste. © Radio France - Victoria Koussa

Aouafet et son neveu Jawar font le point sur le stock de pâtisseries orientales. © Radio France - Victoria Koussa