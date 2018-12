PHOTOS - Encore un millier de gilets jaunes ce samedi à Dijon

Par Lila Lefebvre, France Bleu Bourgogne

Malgré une légère baisse d'effectif, les gilets jaunes restent très mobilisés ce samedi en côte-d'Or, plus d'un millier ont défilé dans les rues de Dijon, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre avenue du drapeau. On compte trois interpellations et plusieurs blessés parmi les manifestants.