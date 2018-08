Annoncées il y a un an, les premières lignes de bus ont été inaugurées ce mercredi à Privas. Elles seront officiellement mises en circulation le lundi 3 septembre, pour la rentrée et desserviront l'agglomération en plus du centre-ville.

Privas, France

Cela faisait des années que les Privadois les attendaient : les bus sont finalement arrivés à Privas ! Après Annonay, Aubenas et même Guilherand-Grange, la préfecture de l'Ardèche s'est enfin équipée d'un réseau de transport en commun. Un vieux serpent de mer qui aura mis des années à voir le jour. "J'étais lycéen à Privas il y a 15 ans et j'aurais rêvé d'avoir un bus, confie Yann Vivat, aujourd'hui Vice-président de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche. A l'époque déjà, on entendait parler de ce projet-là". Un projet annoncé il y a maintenant un an et qui se concrétise.

Les quatre lignes de bus entreront en service lundi prochain, le 3 septembre pour le jour de la rentrée. Elles desserviront le centre-ville de Privas et l'agglomération, Veyras, Saint-Priest ou encore Choméras. Le réseau s'appellera T-cap et le ticket coûtera 1 euro (50 centimes pour les tarifs réduits), 26 euros pour un abonnement mensuel et 260 euros pour un abonnement annuel.

L'inauguration officielle avait lieu ce mercredi et des Privadois ont pu tester les lignes. "Je n'ai pas de voiture, donc jusqu'à présent je devais demander à ma fille ou prendre le taxi. Mais les taxis sont onéreux, quand même ! raconte Micheline, une retraitée privadoise. Avec le bus, je vais pouvoir aller au supermarché, ou même chez le vétérinaire pour le chat, ce sera mieux. Ça donne une liberté". Seul bémol : "Il n'y a pas de desserte vers Lyas, Pranles... ce serait bien d'y songer", confie Odile, elle aussi venue tester les bus.

Les horaires sont disponibles ici.

Lignes A et B - CAP

Lignes B et C - CAP

T'CAP, le nom du nouveau réseau de bus Privadois. © Radio France - Jade Peychieras

Abdel, l'un des chauffeurs des nouvelles lignes de bus de Privas. © Radio France - Jade Peychieras