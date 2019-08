PHOTOS - Entre 15 et 20 tonnes de déchets sauvages ramassés chaque jour de collecte à Avignon

Avignon, France

Le chiffre est à peine croyable et il en dit long sur le travail qui reste à faire en matière de lutte contre les décharges illégales dans notre région. Entre 15 et 20 tonnes de déchets sont récupérés à Avignon, à chaque jour de collecte organisée par les services de la Mairie d'Avignon et du Grand Avignon. Il ne s'agit pas d'ordures ménagères, mais bien de déchets sauvages jetés dans la nature : beaucoup de gravats, des portières de voitures, des cadres de vélos volés, des matelas, des frigos éventrés, des bidons, des kilos de fruits et légumes pourris etc.

Des mauvaises habitudes à changer

Chaque mois, la ville d'Avignon et le Grand Avignon mettent leurs moyens en commun pour lancer une vaste opération de nettoyage. Les déchets récupérés par bennes entières et à l'aide de tractopelles sont dirigés ensuite vers le centre d'enfouissement des déchets d'Entraigues-sur-la-Sorgue non loin d'Avignon. "Il n'y a pas forcément une augmentation des dépôts sauvages, c'est quelque chose de récurent, une question de mauvaise habitude" note Alain Adam chef du service qualité de vie en Mairie d'Avignon.

Revoir le fonctionnement des déchetteries ?

A l'heure où le législateur devrait se saisir une fois de plus du dossier -suite à la mort tragique du maire de Signes- la situation constatée sur le terrain -en bord de Durance ou près du pont de Bonpas à Avignon notamment- pose également la question du fonctionnement quotidien des déchetteries. Sont-elles assez nombreuses sur le territoire ? les apports autorisés sont-ils suffisants ? les horaires d'ouverture doivent-ils être étendus ? la gratuité totale est-elle possible ? Un dossier à ouvrir en urgence.

