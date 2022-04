PHOTOS - Escale à Sète, les premiers spectateurs dès le lever du jour pour admirer les bateaux

La fête a commencé ce mardi matin à Sète. 10 grands voiliers à admirer à l'occasion du festival des traditions maritimes. Annulé il y a deux ans à cause du Covid, Escale à Sète sera cette année une grande fête populaire.

Ce mardi matin, quelques courageux étaient déjà sur le quai d'Alger pour voir partir les vieux gréements. "C'est tout simplement magnifique. Un super lever de soleil. Nous nous sommes sur la région depuis vingt ans et c'est vrai qu'on n'a jamais pu le faire. On est à Frontignan et du coup, aujourd'hui, c'est simplement magique."

"C'est la première fois que je vois ça, donc ça fait beaucoup d'émotions. C'est magnifique, vraiment. Là, ça fait rêver des bateaux avec tous ces cordages. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, surtout avec le lever du soleil. Quand on est gamin, les bateaux à voiles, c'est de la poésie, c'est du rêve, c'est de l'aventure. C'est une fête magnifique."

"Je ne me lasse jamais du spectacle, c'est splendide. Quand vous regardez partir celui-là, vous êtes transporté à une autre époque."

"Je me suis levé très tôt pour voir ça, ce n'est pas la première fois et j'aurais raté ça pour rien au monde. Je trouve ça magnifique. Là, c'est un régal. Ce qui me fascine, c'est d'avoir traversé des mers sur des bateaux comme ça, d'avoir osé le faire, d'avoir découvert beaucoup de choses qui font qu'on a évolué jusqu'à ce jour comme ça. Donc je trouve ça étonnant. Étonnant de voir ces vieux gréements et des moins vieux, même les péniches hollandaises. Je trouve ça vraiment fascinant. Prendre des photos avec le lever du soleil derrière, c'est trop."

Les courageux en ont pris plein la vue © Radio France - Badinier

Escale à Sète se poursuit toute la semaine avec France Bleu Hérault © Radio France - Badinier

Il faut se rendre à Sète plutôt en train pour éviter la foule © Radio France - Badinier