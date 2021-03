PHOTOS - "On est aidés alors on aide les plus démunis", une restauratrice prépare des repas gratuits à Caromb

Le café du Casino à Caromb (Vaucluse) estime que les aides du gouvernement couvrent ses frais. La restauratrice et le barman ont mobilisé le marchand de légumes, le boulanger et le pizzaïolo pour cuisiner et offrir 30 repas gratuits chaque semaine aux plus démunis avec le centre d'action social.

Gratin de courgettes pour faire plaisir

Le restaurant est fermé évidemment mais la friteuse fonctionne. Patrica Carbone secoue le panier de courgettes : "je les fais frire pour les gratiner avec une sauce faite maison". Cette sauce réduit sur l'autre feu. Le couvercle recouvre la sauce et étouffe les raisons de se plaindre : "je ne me plains pas parce qu'en 2014, j'ai fermé cinq mois et demi quand la devanture du bar s'est effondrée. Je n'ai eu aucune aide. Là, on n'a pas à se plaindre. On est bien aidés"

Ne pas se plaindre et faire un geste

La restauratrice souligne qu'elle a connu des difficultés. Elle sait qu'on "peut être très haut et descendre très bas. Alors avec mon fils on a voulu faire un geste" pendant cette période de crise. Chaque semaine, ils préparent gratuitement une trentaine de repas en barquette pour le CCAS de Caromb. Patricia rajoute une louche de sauce : "même si le restaurant est fermé, on est à nos fourneaux. Et ca nous fait plaisir de faire plaisir aux autres".

Retrouver la convivialité dans l'assiette

Le barman et co-gérant du café du Casino de Caromb a repeint les murs. Mickael refait maintenant le plafond : "les moments de convivialité des repas au restaurant nous manquent. Alors on essaie de transmettre à travers l'assiette". Le barman constate qu'il y a "des gens dans des situations pires que nous ou vraiment dans le besoin alors on essaie de les aider à notre façon. On a des aides de l'Etat pour rembourser nos frais. On peut donc donner un coup de pouce aux plus démunis". Mickael prépare aussi une crème dessert et des carottes râpées.

Solidarité du marchand de légumes, du boulanger et du pizzaïolo

Pour arriver dans la cuisine du café du casino, les carottes ont simplement traversé la rue. Aux halles du beffroi de Caromb, Isdrael Strollo confie que l'initiative du café du Casino, "ça nous a touché parce que sa situation de restauratrice n'est pas facile mais elle trouve du temps pour aider les gens. On a voulu donner un coup de main: on offre les légumes".

En agençant les premiers légumes du printemps sur son étal, Isdarel Strollo reste humble : "on est solidaire car on a bien travaillé pendant le confinement. Maintenant, c'est un juste retour des choses. Il n'y a rien d'extraordinaire".

Le boulanger, le pizzaïolo de Caromb sont aussi solidaires pour préparer gratuitement ces repas. L'adjointe au maire Daisy Froget Droz salue le geste des commerçants : "sentir cette solidarité dans cette période très morose, c'est extrêmement précieux".

Gratin de courgettes cuisiné par Patricia et Mickael pour les personnes les plus démunies de Caromb (Vaucluse)

Au Café du Casino, Patricia et Mickael cuisinent trente repas pour les personnes les plus démunies de Caromb (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Isdrael Strollo (Halles du Beffroi) offre les légumes pour les repas gratuits de la restauratrice de Caromb (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Patricia prend "plaisir à faire plaisir" avec ses repas gratuits pour le CAAS de Caromb (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Mickael rénove le café du Casino à Caromb (Vaucluse) en attendant de retrouver la convivialité dans l'assiette © Radio France - Philippe Paupert