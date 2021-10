PHOTOS ET VIDEO - Plus de 5600 personnes ont couru et marché contre le cancer du sein à Auxerre

Entre collègues, entre amis ou en famille, à pied ou au pas de course, plus de 5600 personnes ont participé à l'édition 2021 des foulées roses à Auxerre. C'était le retour de cette course pour la recherche contre le cancer du sein, annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire.

C'est un retour réussi pour les foulées roses ce dimanche 10 octobre à Auxerre. La course qui permet de lutter contre le cancer du sein avait dû être annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. Ce dimanche matin, plus de 5600 personnes ont participé à pied ou en petites et grandes foulées. Nous étions sur la ligne de départ.

Dans la brume matinale, malgré 5 petits degrés au thermomètre, 5619 coureurs et marcheurs s'apprêtent à s'élancer. Parmi eux, un groupe en perruques, tous déguisés de la tête au pied. Ils sont emmenés par Simon et Céline, soignants à la polyclinique d'Auxerre. "C'est pour que cela fasse une meilleure ambiance" explique Céline. "C'est pour marquer le coup" abonde Simon, qui précise "ce n'est pas juste mardi gras et on se déguise pour le fun quoi. C'est une cause importante et on se fait remarquer pour marquer les esprits."

Déguisés de la tête au pied, Simon et Céline sont venus avec leurs collègues soignants de la polyclinique d'Auxerre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un peu plus loin, à l'échauffement, Carole est en fauteuil, un gros plaid sur ses jambes, en tenue de sport comme ses amies qui l'entourent et vont la pousser sur le parcours. Malgré son accident elle ne voulait pas manquer cette édition 2021. "C'est important de participer à cet évènement de sensibilisation, et en tant que femme ça me porte au cœur de le faire" confie Carole. Après son accident elle ne pensait pas pouvoir participer à cette édition, mais un groupe d'amies s'est constitué et organisé autour d'elle. "On est nombreuses pour accompagner Carole et on est vraiment contentes d'y participer pour elle et puis pour la manifestation en elle-même" explique Brigitte qui rappelle que "le cancer du sein touche tout le monde et ça n'arrive pas qu'aux autres."

Malgré son accident, Carole tenait à participer à cette troisième édition, elle a pu compter sur ses amies pour réaliser le parcours. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dans la foule, des femmes qui ont vaincu la maladie mais aussi des femmes qui sont actuellement en train de mener le combat contre le cancer du sein. C'est le cas de Magalie. Elle a mis sa tenue de sport tout comme ses deux filles et Bruno son mari, c'est leur première participation. _"_Quand on est vraiment concerné par cette maladie, je pense que l'on est obligé de participer" explique Bruno. En plus de la petite famille, ils sont venus avec des amis : "on est sept ! En fin de compte on a ramené un petit peu de monde !". Cette foule touche Magalie "je suis vraiment contente de voir qu'il y a autant de monde et que c'est partout en France, c'est bien !" confie-t-elle à quelques minutes de prendre le départ. Un défi sportif, mais aussi personnel alors qu'elle entamera la fin de son traitement cette semaine.

Au total ce dimanche, 5629 ont pris le départ de cette troisième édition des foulées roses. En 2019, l'évènement avait réuni plus de 8900 marcheurs et coureurs.