Photos et Vidéos - Déconfinement : Jour 1 à Nancy

17 mars-11 mai 2020 : l'épidémie de Covid-19 a obligé les Français à se confiner. Ce lundi 11 mai, premier jour de déconfinement progressif.

La SNCF et la Région Grand Est annoncent 60% de trains, avec des rames et des bus sur toutes les lignes.

En gare de Nancy, deux masques sont offerts aux voyageurs qui n'en ont pas.

Sur le réseau des bus et trams de la Métropole du Grand Nancy, on passe de 30% de trafic à 60% ce lundi. Un "lundi particulier", on observe que ce n'est pas l'effervescence, pas de foule ce lundi matin. Le déconfinement se fait avec prudence et progressivement. Dans les transports, tous les usagers portent des masques.

La Ville de Nancy se réveille doucement et sous une importante pluie.