PHOTOS et VIDEOS - Les dix images qui ont marqué l'année 2020 dans le Nord-Franche-Comté

On voudrait oublier 2020, France Bleu Belfort Montbéliard propose au contraire de vous en souvenir. Nous avons retrouvé dix moments insolites, émouvants, enthousiasmants qui ont marqué l'année et nous y revenons en images.

Bonne retraite Patrick !

Après 41 ans de bons et loyaux services, Patrick, le tout premier TGV électrique, de couleur orange, sorti des usines Alstom de Belfort en 1978, a pris sa retraite fin février, après une ultime tournée dans les technicentres de la SNCF.

Qui a masqué le Lion de Belfort ?

Le 4 mai, la célèbre statue créée par Bartholdi, emblème de la ville de Belfort porte un masque de protection, une grande bâche de couleur blanche. C’était selon le maire, l’initiative d’un cadre de la municipalité qui n’avait pas consulté sa hiérarchie. “Sur un monument historique, on ne fait pas ce qu'on veut" a rappelé Damien Meslot. Le Lion a été démasqué en fin de journée.

Le Lion de Belfort masqué le 4 mai 2020. © Radio France - Bertrand Fissot

Ici, c’est Belfort !

L’épopée de la Coupe de France 2020, c’est l’ASM Belfort qui l’a offerte à ses supporters et à tout le Nord Franche-Comté. L’équipe de Nationale 2 est arrivée jusqu’en quarts de finale, du jamais vu pour un club amateur franc-comtois, après avoir sorti des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2.

Eliminée par le Stade rennais, tenant du titre de la compétition, l’ASMB, quittera le stade Bonal sous les ovations de près de 20.000 supporters, le soir du 11 février.

Une haie d'honneur pour le "warrior" du Covid

Bernard Viatte, maire de Froidefontaine, 470 habitants, dans le Territoire de Belfort, a contracté le coronavirus. Après cinq mois d’hospitalisation et un transport aérien dans le sud de la France, le sexagénaire revient dans son village où son équipe municipale l’accueille sous les applaudissements.

Malgré les séquelles de la maladie, Bernard Viatte est prêt à reprendre ses fonctions, presque comme avant : “Même diminué, je me sens plus fort qu'avant. Ça donne envie de se battre, de travailler pour la commune, tous les jours, c'est un combat, c'est ma devise"

De la plongée à l'hôpital

Au mois de mars, en pleine pénurie de matériel de protection contre le coronavirus, des ingénieurs de l'UTBM, l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard, et l'hôpital de Trévenans mettent au point un prototype de masque de protection issu... du masque de plongée Decathlon. Une "pièce plastique imprimée en 3D" permet de poser des filtres respiratoires spécifiques".

Le masque de plongée Décathlon adapté pour les soignants de l'hôpital Nord-Franche-Comté. © Maxppp - Lionel Vadam

Decathlon joue le jeu et offre des masques à transformer. D’autres hôpitaux utiliseront à leur tour le “masque de plongée contre le Covid”.

La Patrouille de France rend hommage aux soignants

Mi-juillet, les Alphajets de la Patrouille de France offrent aux personnels des hôpitaux de quatre régions françaises (Île-de-France, lBourgogne-Franche Comté, Grand-Est et PACA) une tournée d’hommage, après la terrible première vague du coronavirus. Le 16 juillet, le panache tricolore survole l’hôpital de Trévenans.

Moment fugace mais très émouvant, immortalisé sur les réseaux sociaux par des milliers de personnes.

Tour de France : l’ovation pour Thibaut Pinot sur la route de La Planche

Si le Tour de France 2020 a été, une nouvelle fois, celui de la désillusion et de la souffrance pour Thibaut Pinot, victime d’une chute au tout début de l’épreuve, l’avant-dernière étape en Haute-Saône, lui aura apporté une consolation. Le cycliste franc-comtois est ovationné par le public, le long du parcours.

Il faut dire que le cycliste se battait sur ses routes, le tracé du contre-la-montre l’emmenant même à travers son village de Melisey.

Le “merci” d’une mère à un enquêteur à quatre pattes

Une histoire qui finit bien : début décembre, un quinquagénaire est porté disparu du côté de Chaux, pendant une partie de la journée. Il est retrouvé sauf, mais en hypothermie, grâce au flair de Viper, un chien Saint-Hubert de la gendarmerie. La mère du disparu a tenu à venir remercier le chien et son maître. Une attention qui a fait chaud au coeur de tous les gendarmes.

La mère du disparu félicite le chien qui a retrouvé son fils. - Groupement de gendarmerie départementale départementale du Territoire de Belfort

Le beau geste de Bryan Soumaré en faveur des plus démunis

Un petit tweet aux grands effets. Emu par les difficultés des personnes victimes de la crise économique et sanitaire, Bryan Soumaré, le milieu de terrain prêté au FCSM par Dijon, lance un appel sur le réseau social : "Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé", écrit-il.

Retweeté plus de 12.000 fois et "liké" plus de 18.000 fois en moins de 24 heures, le message conduit à la mise en place d’une cagnotte Leetchi qui a recueilli à ce jour plus de 7.700 euros.

Bryan Soumaré, milieu de terrain du FCSM, lance un appel à la solidarité pour les plus démunis. © Maxppp - Lionel Vadam

Quand la grêle transforme les rues de Belfort

En juin 2020, plusieurs épisodes de grêle spectaculaires touchent le Nord-Franche-Comté. L'occasion de photographier et filmer des images impressionnantes. Le 12 juin, notamment, l'orage s'abat en début de soirée sur le centre ville de Belfort : les terrasses se vident, les chaussées et les trottoirs se couvrent de blanc.