PHOTOS - Être sensibilisé au lieu de payer, le "cadeau" des gendarmes de la Marne aux automobilistes dissipés

La préfecture et la gendarmerie de la Marne menaient une opération spéciale ce samedi sur l'aire de Sommesous (A26). Une sensibilisation à la sécurité routière était proposée aux automobilistes en pause sur la route des vacances et à ceux en infraction : un stage effectué "et on oublie le PV".

Sensibiliser pour ne pas sanctionner, c'est l'idée de l'opération "Civil'été" menée ce samedi par la préfecture et la gendarmerie de la Marne sur l'aire de Sommesous (A26). De 10h à 16h, une centaine d'automobilistes ont profité de plusieurs stands autour de la sécurité routière : simulateurs de freinage, de conduite et d'accident ou encore reconstitution de procès-verbaux dressés après un drame de la route.

Un simulateur en réalité virtuel est proposé aux automobilistes. © Radio France - Stéphane Maggiolini

La date et l'axe sont stratégiques, d'abord parce que c'est le premier week-end de départs en vacances et que le trafic se montrait dense dès ce samedi matin avec près de 50km de bouchons cumulés enregistrés dans la région, et puis "cette route est la plus privilégiée par nos amis belges, anglais et nos compatriotes qui veulent rejoindre le sud du pays sans passer par Paris. Il y a énormément de trafic ici", affirme le lieutenant Stéphane Mougin de l'escadron de sécurité routière de la Marne.

Perdre 45 minutes plutôt que 45 euros

Le dispositif est minutieux. Des gendarmes en moto interceptent des automobilistes en infraction, les conduisent jusqu'à l'aire de repos et proposent de passer par le dispositif "Civil'été" pour éviter la douloureuse. Évidemment ça ne marche pas avec toutes les infractions, seules les plus petites sont concernées, selon une liste établie par la préfecture : excès de vitesse inférieurs à 20km/h, oubli de clignotant ou encore circulation intempestive sur la voie de gauche.

Les conducteurs laissent leur permis au stand le temps de se sensibiliser aux accidents de la route © Radio France - Stéphane Maggiolini

Oui, il y en a qui préfèrent payer et partir sans s'arrêter au stand selon les gendarmes mais globalement les automobilistes dissipés se prêtent au jeu et saluent la pédagogie. "Je suis ici parce que je roulais à 148 au lieu de 130km/h. J'ai appris des choses, notamment sur comment bien placer sa ceinture sans risquer de se faire mal", témoigne Jean-Claude, un conducteur belge. Après trois quarts d'heure à l'atelier, l'homme a pu récupérer son permis intact, confisqué un peu plus tôt par les services de la préfecture.

Tirer profit de sa pause

Les conducteurs fautifs ne sont pas les seuls à pouvoir profiter de l'opération, menée chaque été par les autorités, il y a aussi ceux qui se reposent et se ravitaillent sur l'aire de Sommesous. "On a vu les animations avec les enfants donc on en profite ! Avec l'âge forcément on a un peu plus de réflexes mais c'est quand même bien de se mettre à jour, c'est aussi l'occasion de faire apprendre aux plus jeunes les risques qu'il y a sur la route", dit Nicolas, 43 ans, en provenance d'Amiens et en route vers le haut-Jura.

La famille de Nicolas reprend la route après cette pause sensibilisation sur l'A26 © Radio France - Stéphane Maggiolini

Laura est installée dans un simulateur de freinage et de collision à 6km/h © Radio France - Stéphane Maggiolini

Cette voiture est truffée d'erreurs, les automobilistes doivent les trouver. © Radio France - Stéphane Maggiolini