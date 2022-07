Face au risque d'incendie, des chèvres débroussaillent des propriétés à Hyères

Cet été 2022 est sous très haute surveillance à cause du risque d'incendie particulièrement élevé, lié notamment à la chaleur et à la sécheresse. Cette année encore, les autorités demandent à la population d'être particulièrement vigilante, notamment les propriétaires. Ces derniers ont pour obligation de débroussailler leur terrain quand ils habitent à moins de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt. Il est primordial de l'avoir fait avant le début de la saison estivale.

En effet, l'été il est plus difficile de débroussailler car selon le risque d'incendie chaque jour dans les massifs, il peut être interdit d'utiliser notamment une débroussailleuse. Ces outils peuvent ainsi faire des étincelles et provoquer ainsi des départs de feux. Mais il existe une solution écolo pour débroussailler, quand on veut, l'esprit libre, en plein été : les chèvres. Cela fait partie de ce que l'on appelle "l'éco pâturage".

"Elles viennent nettoyer, faire le ménage"

L'association hyéroise "Bêle colline" collabore avec des propriétaires de la ville. Elle emmène les chèvre sur leur terrain et ensuite les bêtes s'occupent de manger les feuilles. C'est le cas en ce moment à la propriété du Plantier de Costebelle à Hyères.

A peine arrivée dans la propriété, Madeleine, Roxane, Pirate ou encore Makéba se mettent déjà au travail. Les 32 chèvres, et quatre moutons, sont là pour deux semaines et il y a de quoi manger : un hectare de garrigue. Toutefois, il y a quand même un objectif en particulier. "Elles viennent nettoyer, elles viennent faire le ménage" explique Ninon Megglé, éleveuse et présidente de l'association "Bêle colline".

La mission débroussaillage est en cours dans une propriété de Hyères. © Radio France - Luc Chemla

Les chèvres se régalent des feuilles dans cette propriété de Hyères. © Radio France - Luc Chemla

La présence des chèvres est fondamentale pour limiter le risque de propagation des flammes en cas d'incendie. "On est dans un espace qui est bien 'embroussaillé' donc, si jamais il y avait un feu là, ce serait difficilement gérable avec beaucoup de montées en température parce qu'il y a beaucoup à brûler. Après le passage des chèvres, il y a beaucoup moins de matières à bruler donc c'est beaucoup plus gérable. Il y a plus de chemin praticable pour les pompiers et surtout le feu se propage beaucoup moins vite."

Les chèvres sont très utiles pour le débroussaillage. © Radio France - Luc Chemla

Avec les chèvres, "il n'y a aucun point négatif"

Nathalie est une bénévole de l'association. D'après elle, il n'y a absolument pas photo entre utiliser une débroussailleuse ou l'action des chèvres. "Quand vous mettez une débroussailleuse à un endroit, vous allez tout couper, il ne va rien rester. Ce qui va repousser ça va être des mauvaises plantes, des plantes qui n'ont aucun intérêt pour le sol."

Nathalie explique qu'à l'inverse, les chèvres "ne vont pas tout couper, il va y avoir des pousses, par contre elles vont nourrir les sols et ce sont les bonnes plantes qui vont ressortir et ce sont les plantes qui vont justement en plus aider à lutter contre les incendies. Il n'y a pas de point négatif. Autant avec une débroussailleuse on peut dire qu'il y a du bruit, ça coûte cher, c'est dangereux parce que ça peut déclencher aussi un incendie. Mais avec les chèvres, il n'y a aucun point négatif, c'est que du bon."

L'action des chèvres également importante pour les tortues d'Hermann

Pendant ce temps là, Renaud, le propriétaire des lieux est rassuré de les avoir, surtout qu'en plus les chèvres présentent un autre avantage d'après lui. "C'est aussi important pour la population de tortues d'Hermann que l'on a. Les chèvres débroussaillent et font des zones aérées dans cette garrigue qui est très dense. Elles qui vont devenir des zones de ponte pour la population de tortue d'Hermann qui a besoin de soleil pour les pontes."

L'association "Bêle colline" se déplace avec ses chèvres toute l'année chez des propriétaires contre une petite participation financière. Elle aimerait prochainement collaborer avec la mairie de Hyères.