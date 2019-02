PHOTOS - Faute de places après la fermeture d'une mosquée grenobloise, des fidèles prient sur le trottoir

Grenoble, France

Une semaine après la fermeture de la mosquée Al-Kawthar à la Villeneuve de Grenoble (Isère), les fidèles ont du prier sur le trottoir devant une autre petite mosquée du quartier pour la grande prière du vendredi. La semaine dernière, le préfet de l'Isère avait ordonné la fermeture pendant six mois de la mosquée Al-Kawthar, reprochant à l'imam principal de soutenir le djihad et assurant qu'un groupe d'une vingtaine de personnes radicalisées ont fréquenté ou fréquentaient toujours ce lieu de culte.

à lire Le tribunal administratif confirme la fermeture de la mosquée Al-Kawthar à Grenoble

Des tapis sur le trottoir

À seulement une centaine de mètres de la mosquée fermée, une dizaine de grands tapis ont été déroulés sur le trottoir, devant l'entrée de la mosquée Tawba. Certains fidèles ont emmené leur propre petit carré pour s'agenouiller et prier pendant un peu moins d'une demi-heure. "Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il fait beau, mais si il pleut cela va être trop compliqué... et surtout le vendredi !", explique un fidèle, "On est un peu serrés le vendredi".

Inquiétude autour du ramadan

Il y a environ 200 places à l'intérieur de cette petite mosquée, pleine à craquer. Une cinquantaine de personnes n'ont pas pu entrer à l'intérieur ce vendredi. L'imam de la mosquée explique qu'il accueille tous ces fidèles d'une autre mosquée de bon cœur, mais que cette situation ne pourra pas durer éternellement : "un mois ou deux mois, cela passe... Jusqu'au ramadan ! Au ramadan, il y a encore plus de monde".

Ces prières sur le trottoir, c'est aussi le cas devant plusieurs autres salles de prières de Grenoble, d'après l'association qui gère la mosquée fermée. Elle espère toujours pouvoir discuter avec la préfecture, afin de rouvrir avant le début du ramadan qui commence au mois de mai. Lors de l'audience devant le tribunal administratif la semaine dernière, la préfecture avait assuré qu'il y avait neuf mosquées grenobloises capables d'accueillir les fidèles de la mosquée Al-Kawthar.

Une prière particulière pour les musulmans de la Villeneuve de Grenoble

De grands tapis ont été déballés à la mi-journée. © Radio France - Justine Dincher

De grands tapis ont été déroulé devant la petite mosquée. © Radio France - Justine Dincher

La salle de prière Tawba a rapidement été remplie. © Radio France - Justine Dincher