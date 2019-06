PHOTOS - Fête de la musique à Bordeaux : soirée animée et éclectique

Touristes et des bordelais ont profité des 13 scènes de concerts de la Fête de la musique à Bordeaux ce vendredi 21 juin. Déambulation musicale et visuelle dans les rues pavées bordelaises.

Bordeaux, France

Déambulation à Bordeaux, de scènes en scènes, pour la Fête de la musique ce vendredi. Treize scènes de concerts principales ont été mises en place, plus de plus petits concerts et initiatives musicales spontanées. Touristes et bordelais ont pu profiter des styles très éclectiques. Tour de la Fête de la musique en images.

Coup d'envoi de la fête de la musique à 17h : le Ukulele Club De Bordeaux accueille les visiteurs en musique à la gare Saint Jean. © Radio France - Fanny Ohier

Dès 17 heures, le Ukulele Club de Bordeaux a donné le la à la gare de Bordeaux. Leur credo : les reprises de tubes célèbres au ukulele. C'était la troisième fois qu'ils se représentaient gare Saint Jean, leur formation -composée d'étudiants, d'enfants et de retraités- a été créée à l'université il y a 10 ans.

Une batucada enflamme la rue Sainte Catherine, les passants rejoignent le cortège qui grossit au fur et à mesure que les musiciens passent. © Radio France - Fanny Ohier

A 19 heures, une batucada remonte la rue Sainte Catherine vers la place Pey Berland. Les gens la regardent passer ou rejoignent le cortège en esquissant quelques pas de danse.

Rue de la devise près de la place du Parlement, jam session entre deux voitures. © Radio France - Fanny Ohier

Rue de la devise, jam session folk. Laurent fait des bœufs dans des bars à l'année. Avec Jeanne et Arthur, ils ont décidé de faire un concert entre deux voitures pour la fête de la musique.

La compagnie Nomad Men et leur drôle de machine-vélo déboule rue Sainte Catherine et fait danser les passants au son du duo saxo-batterie. © Radio France - Fanny Ohier

La compagnie Nomad Men et sa drôle de machine-vélo déboule rue Sainte-Catherine et fait danser la foule.

Concert rock avec le chef Philippe Etchebest place de l'opéra. © Radio France - Fanny Ohier

C'est le rendez-vous pour Julien depuis trois ans : le concert de rock place de l'Opéra par le chef Philippe Etchebest. "C’est la classe de jouer juste devant son restaurant !" Le chef a son restaurant "Le Quatrième Mur" à l'Opéra.