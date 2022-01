PHOTOS - Fin des travaux de rénovation du Centre de rétention administrative de Sète

Le Centre de rétention administrative de Sète (Hérault) fait peau neuve. Il rouvrira lundi 10 janvier après plus de six mois de travaux de rénovation.

Le Centre de rétention administrative de Sète situé quai François Mayol (en face du Rio Tagus) vient d'être rénové. Après huit mois de travaux et 500.000 euros investis, le lieu qui accueille les étrangers en situation irrégulière dans l'attente de leur expulsion du territoire rouvrira ce lundi 10 janvier. Doté d'une capacité de 28 place, il y a uniquement des hommes qui occupent d'habitude les 28 places du centre. Ils sont le plus souvent interpellés à la suite du démantèlement de réseaux et disposent d'un lourd passif judiciaire ou sont radicalisés.

"Vous entrez dans le XXIe siècle", lance le préfet de l'Hérault en visite sur place vendredi 7 janvier. C'est dire le changement après les travaux. Le bâtiment principal a bénéficié d'une extension. "On peut dire que c'est le jour et la nuit", confie l'une des 60 fonctionnaires de police de la PAF (police aux frontières) sur le site. Les travaux ont surtout permis d'améliorer les conditions de travail des policiers sur le site de Sète.

L'extension au Centre de rétention administrative de Sète (Hérault) © Radio France - Romain Berchet

Le passage de la surveillance au numérique

"C'est le centre névralgique du CRA." Au moment de pénétrer dans le centre opérationnel du Centre de rétention, le directeru adjoint de la police aux frontières de Montpellier sait de quoi il parle. Devant lui, une dizaine d'écran pour quadriller l'intérieur et l'extérieur du centre. "Nous passons enfin du numérique avec cette rénovation", se félicite le chef du centre. Jérôme Viguier dresse la liste des travaux au préfet de l'Hérault : "la peinture a été refaite, nous bénéficions d'une salle de repos".

Le préfet de l'Hérault dans le centre opérationnel du CRA de Sète (Hérault), le 7 janvier 2022 © Radio France - Romain Berchet

"Nous sommes un CRA à taille humaine, loin des 150 places de Nîmes par exemple", souligne Philippe Millet, le directeur adjoint de la police aux frontières de Montpellier. À Sète, les retenus sont majoritairement du Maghreb.

Une des 13 chambres du Centre de rétention de Sète © Radio France - Romain Berchet