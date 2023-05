PHOTOS : Fin progressive de la rave party de Viols en Laval

Jusqu'à 6000 personnes rassemblées pour une rave party à viols en Laval ce week-end de la Pentecôte.

Les derniers fêtards devaient quitter les lieux ce mardi mais la pluie de lundi soir a accéléré les départs après trois nuits et quatre jours de fête.

Un événement non déclaré auprès de la préfecture de l'Hérault sur un terrain agricole et une zone classée Natura 2000.

Les raveurs sont arrivés samedi soir vers 22 heures, certains de loin, Savoie, Bretagne, Toulouse, Nice, Strasbourg mais aussi d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et de Suisse.

La préfecture de l'Hérault a mobilisé une cinquantaine de gendarmes et quinze bénévoles de la la Croix-Rouge ainsi que les pompiers pour prévenir les risques d'incendies.

C'est la 3ème rave du mois de mai dans l'Hérault, après celles de Fraïsse sur Agout (pont du 8 mai) et Villeveyrac (le 1er mai).

