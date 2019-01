PHOTOS - Forte mobilisation pour l'Acte 10 des Gilets jaunes à Bordeaux, affrontements en fin de journée

La mobilisation des Gilets jaunes n'a pas faibli à Bordeaux. Un cortège scindé en plusieurs groupes a défilé dans le calme ce samedi, avant que la situation ne dégénère place Pey-Berland entre de petits groupes, dont de nombreux casseurs, et les forces de l'ordre.

Bordeaux, France

4.000 personnes selon la préfecture (chiffre à 16h). Près de 6.000 selon notre estimation. Les Gilets jaunes sont toujours aussi nombreux à Bordeaux, l'une des villes où le mouvement mobilise le plus en France. Le long cortège s'est rassemblé place de la Bourse en début d'après-midi, avant un défilé désorganisé dans le centre-ville : scindé en plusieurs groupes, le cortège est notamment passé par la porte de Bourgogne, les allées de Tourny ou encore la rue Sainte-Catherine, où des boutiques ont baissé le rideau.

Un après-midi calme, avant les heurts place Pey-Berland

La manifestation s'est déroulée dans le calme, dans une ambiance plutôt festive, avec une batucada en fond musical pour accompagner des slogans tels que "Macron démission" ou "Sans Frexit, pas de RIC." Des étudiants et des militants de la CGT se sont joint au cortège. En fin de journée, la situation s'est tendue place Pey-Berland. Alors qu'une majorité des manifestants décide de quitter les lieux, de petits groupes font face aux CRS protégeant l'hôtel de ville. Des projectiles, dont des pavés, sont lancés vers les forces de l'ordre qui répliquent au canon à eau et au gaz lacrymogène.

Après la dispersion de la place Pey-Berland, les forces de l'ordre ont poursuivi quelques centaines de manifestants et de casseurs. Ces petits groupes d'individus très mobiles, dont certains ne portaient pas de gilets jaunes et dissimulaient leurs visages, ont incendié plusieurs véhicules, dont quatre voitures rue des Boucheries. Des feux sont allumés cours Pasteur et cours Victor Hugo. Les forces de l'ordre dispersent les derniers groupes sur les quais de la Garonne, peu avant 19h. La préfecture annonce 49 interpellations.

Début de rassemblement timide place de la Bourse. Les rangs des manifestants vont grossir tout l'après-midi. © Radio France - Stéphanie Brossard

Le dispositif de sécurité place Pey-Berland. © Radio France - Stéphanie Brossard

Des étudiants et militants CGT ont rejoint le cortège. © Radio France - Stéphanie Brossard

De nombreux slogans dont "Macron démission", "Sans Frexit pas de RIC" ou "Ecoutez la colère du peuple" © Radio France - Stéphanie Brossard

La situation se tend vers 16h30 place Pey-Berland. © Radio France - Stéphanie Brossard

"CRS avec nous !" crie un manifestant cours Alsace Lorraine. © Radio France - Stéphanie Brossard