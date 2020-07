PHOTOS - Fortes chaleurs à Dijon, "on cherche la fraîcheur à l'ombre ou près des fontaines"

Il fait chaud ! Plus de 35° en moyenne ces derniers jours et ça risque de grimper encore cette semaine. Alors oui c'est l'été mais c'est parfois dur à supporter même quand on est en vacances. Chacun ses petites astuces pour trouver un peu de fraîcheur. Reportage à Dijon.

Météo France l'avait promis, et la chaleur est bien là ! Plus de 35° depuis lundi et on attend encore plus cette fin de semaine. C'est l'été mais c'est parfois dur à supporter même quand on est en vacances reconnait Josette, cette touriste normande passe la semaine dans la cité des Ducs et prend une pause fraîcheur près de la fontaine place Wilson, "il faut beaucoup boire et puis chercher l'ombre."

Les normands Stéphane et Josette, en vacances à Dijon, cherchent la fraîcheur et un peu d'ombre ici place Wilson. © Radio France - Stéphanie Perenon

"On adapte nos journées en fonction de la chaleur" - Stéphane, un touriste normand

Son mari Stéphane confirme, "on adapte notre programme, en début d'après-midi on fait la visite des édifices les plus frais, la cathédrale, le musée, et puis on nous a dit que place de la Libération il y avait des jets d'eau alors on va aller y faire un tour!" Mais pas de stress pour les deux amoureux, qui fêtent leurs vingt-neuf ans de mariage, "on préfère ce temps-là que des journées maussades et puis c'est les vacances pour nous!"

A l'ombre des arbres du jardin Darcy, près du réservoir, les vacanciers cherchent un peu de fraicheur. © Radio France - Stéphanie Perenon

Les fontaines très prisées des vacanciers

Place de la Libération, les cris des enfants résonnent, entre le bruit des jets d'eau, "ça fait trop du bien" s'exclame cette petite fille. Elle est venue avec son groupe du centre de loisirs Balzac à Dijon. Les deux encadrants, avaient prévu de les emmener au jardin Darcy mais "le bassin n'est pas accessible aux enfants alors on a changé le programme pour venir sur cette place avec des jets d'eau" explique Suban. Et à voir les sourires des enfants, c'était la bonne solution. Sa collègue Julie, reconnait qu'elle aimerait bien y mettre les pieds aussi mais "on est d'abord là pour surveiller les enfants alors on en profitera après le boulot" dit-elle dans un grand éclat de rire.

L'important c'est aussi d'être bien équipé face aux chaleurs, souligne Abdel, en balade à Dijon avec ses quatre enfants. "Tout le monde a une casquette, on a la crème solaire et on s'hydrate", conseille le père de famille de Talant, lui aussi attiré par les jets d'eau de la place, "on va prendre le temps de se rafraîchir un peu avant de continuer notre périple."

Abdel et ses quatre enfants viennent de Talant pour un petit tour dans la cité des Ducs, et son bien équipés, casquettes et crèmes solaires pour tout le monde. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des terrasses avec brumisateurs place du Théâtre

Les places à l'ombre sont aussi très recherchées, et certaines terrasses bénéficient même de brumisateurs, comme celle du bar le Trinidad place du Théâtre, précise Alexis, l'un des serveurs, "on a installé le système il y a une semaine, ça évite vraiment d'avoir trop chaud" Une initiative qu'Alexandre et Clémence, apprécient, "c''est super agréable", confirment les deux amis qui sirotent un verre en terrasse. Et si ces chaleurs devaient durer un peu trop, Alexandre a toujours sa petite idée, "il faut trouver un ami qui a une piscine!"

Alexandre et Clémence, profitent des brumisateurs installés en terrasse du Trinidad place du Théâtre. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et pour trouver les places au frais et les fontaines, la ville de Dijon a édité un petit guide, que vous retrouvez ici.

La place de la Sainte-Chapelle écrasée par le soleil, et déserte aux heures les plus chaudes de la journée. © Radio France - Stéphanie Perenon