PHOTOS : l'acte 12 des gilets jaunes à Bordeaux

4500 gilets jaunes ont défilé ce samedi dans le centre-ville de Bordeaux où des heurts ont éclaté place Pey Berland et place de la Victoire. Retrouvez les images marquantes de ce nouveau samedi de mobilisation.

Bordeaux, France

La mobilisation des gilets jaunes reste forte en Gironde quoiqu'en légère baisse par rapport aux trois weekends précédents. Selon nos estimations, ils étaient 4500 à Bordeaux pour un acte 12 placé sous de signe de la dénonciation des violences policières. Parti à 14h15 de la place de la Bourse, le cortège a défilé, comme chaque samedi, dans les rues du centre ville et, comme chaque samedi, des heurts ont eu lieu après 16h30 place Pey-Berland. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense pour disperser les casseurs. Une voiture a été brûlée cours Alsace-Lorraine, la vitrine d'une agence immobilière a été cassée et des poubelles ainsi que du mobilier urbain incendiés. Autre point de tension, la place de la Victoire où une partie des manifestants s'est retrouvée en début de soirée sous haute surveillance policière.

A la nuit tombée, situation confuse place de la Victoire. © Radio France - Laurine Benjebria

Crispation également à proximité de la place de la Victoire. © Radio France - Laurine Benjebria

Premières barricades place Pey Berland. © Radio France - Laurine Benjebria

Un acte 12 placé sous le thème de la dénonciation des violences policières. © Radio France - Laurine Benjebria

Une poubelle incendiée sur les lignes du tramway. © Radio France - Laurine Benjebria

Le cortège est passé place de la Comédie. © Radio France - Laurine Benjebria

Passage des manifestants rue de Cursol. © Radio France - Laurine Benjebria

Les street medics 33 accompagnent l'acte 12. © Radio France - Laurine Benjebria

Les étudiants ont ouvert le cortège ce samedi. © Radio France - Laurine Benjebria

Le cortège s'est élancé vers 14h15 sur les quais. Direction, le cours Victor Hugo. © Radio France - Laurine Benjebria