PHOTOS - Grosse mobilisation contre la réforme des retraites à Perpignan, entre 15.000 et 20.000 manifestants

Mobilisation très suivie à Perpignan contre la réforme des retraites . Ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont défilé ce jeudi matin. Au moins 15.000 personnes selon une source policière, 12.000 selon la préfecture, et entre 16.000 et 20.000 personnes selon plusieurs représentants syndicaux.

Le défilé qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, est parti de la place Catalogne à 10h30, pour rejoindre le Castillet en passant par les boulevards.

"Je n'ai jamais vu autant de monde"

"C'est la plus grosse mobilisation qu'on a depuis 20 ans, affirme Bachir Medani, secrétaire départemental FO de l'action sociale. Cet habitué des manifestations est même surpris de l'ampleur de la mobilisation. C'est que c'est vraiment une réforme injuste, si les gens sont dans la rue, c'est qu'il y a réellement une raison. On a dépassé un seuil, je pense : 64 ans, c'est complètement fou". Pour rappel, l'hommage après les attentats de Charlie Hebdo avait rassemblé environ 40.000 personnes à Perpignan en 2015.

"Il y a moins de monde qu'en 95, mais il y en a bien plus que les dernières manifestations, se réjouit aussi Nathalie, salariée dans une structure d'aides à domicile. Et l'affluence lui donne déjà espoir : "On verra bien ce que dit le gouvernement après cette première journée, mais s'il ne change pas de position, on sera là à nouveau."

La mobilisation a été massive. © Radio France - Mathilde Henguy

"C'était mieux avant" écrit sur une pancarte. © Radio France - Mélanie Juvé

"En grève jusqu'à la retraite", autre slogan dans le cortège. © Radio France - Mélanie Juvé

"Non retraite blues" et costume coloré pour cette manifestante. © Radio France - Mélanie Juvé

"Je pense qu'on n'aura même pas de retraite"

Quelques groupes de jeunes étaient également présents dans le cortège. Des groupes de lycéens ou des étudiants notamment. "Je vais commencer ma carrière active et on a un peu peur pour la suite, explique Rachel, 27 ans, future enseignante en histoire-géo. Même pour mes parents, ils sont fatigués, ils devraient être à la retraite, mais ils ne l'auront pas de suite finalement... Si ça ne change pas, je pense qu'on n'aura même pas de retraite."

Rachel, 27 ans, est étudiante à Perpignan. © Radio France - Mélanie Juvé

"J'ai découvert la manifestation, et je serai là à chaque fois qu'il y en aura une. Je viens des États-Unis et je pensais que ce serait mieux de travailler en France et finalement, je ne vois pas tellement de différence, c'est un peu triste", explique de son côté Typhaine, 22 ans, en troisième année de licence à Perpignan.

Plusieurs groupes de jeunes dans le cortège. © Radio France - Mathilde Henguy