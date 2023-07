PHOTOS - Il reproduit les monuments de Loudun en maquettes

C'est un travail minutieux et de passionné. Serge Zimmermann, un habitant de Loudun, s'est lancé dans une aventure un peu particulière. Reproduire en maquette les monuments de sa commune. Il a déjà réalisé une version miniature de la Tour carrée, l'Échevinage et l'ancienne forteresse. Il travaille actuellement sur le couvent des Carmes avec une maquette 1/32e.

Plus de 6 mois de travail pour une maquette

C'est depuis son atelier au-dessus de son garage que Serge Zimmermann travaille. À chaque fois, il étudie et se documente sur l'édifice à reproduire. Il réalise ensuite une pré-maquette avant de se lancer sur la version définitive. Certaines réalisations prennent plus de 6 mois.

Serge Zimmermann travaille en ce moment à la reproduction du couvent des Carmes © Radio France - Théo Caubel

C'est à la retraite que Serge Zimmermann s'est pris de passion pour les maquettes. "J'ai commencé avec un bateau, puis je me suis lancé sur des navires historiques. Mais, au bout du septième, j'ai eu envi de changer. C'est à ce moment-là que le maire de Loudun m'a donné l'idée de faire les monuments de la commune."

Mettre en avant le patrimoine de Loudun

Il faut dire que le maquettiste est également un passionné de l'histoire de sa ville. Il connait les secrets de chaque rue. Alors ces maquettes, c'est plus qu'un passe-temps, c'est surtout un moyen de mettre en avant le riche et souvent méconnu patrimoine de Loudun. "Je fais visiter le couvent des Carmes et que je présente mes maquettes. Je suis satisfait le soir lorsqu'une trentaine de personnes ont appris que Loudun est une ville intéressante. Et qui disent à la fin : on reviendra."

Serge Zimmermann ne compte pas s'arrêter là. Il a de nombreux projets de maquettes en tête avec notamment la mairie et la collégiale. Avec un rêve, pouvoir proposer un jour une visite des monuments de Loudun en maquettes.