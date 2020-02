VIDEO : découvrez la nouvelle piscine de Chambéry, en avant-première, avant l'inauguration officielle vendredi

Après deux ans de chantier, la nouvelle piscine de Chambéry est inaugurée aujourd'hui. Plus qu'une piscine c'est un véritable "centre aqualudique" qui va ouvrir avec des bassins intérieurs et extérieurs, des jeux pour enfants et un espace bien-être. Découverte en avant première !

Chambéry, France

C'est un ouvrage que les chambériens attendaient depuis longtemps !

Après la fermeture de la piscine du stade en 2015, piscine devenue trop vétuste et un vaste chantier de deux ans, la nouvelle piscine est inaugurée aujourd'hui avec les élus. Une visite est organisée samedi (il faut s'inscrire), mais pas en maillot de bain. Pour se baigner il faudra attendre encore un peu : la piscine ouvre au public le 22 février prochain.

Cette piscine c'est un un bassin sportif de 25 mètres avec 8 lignes d'eau pour faire des longueurs, un bassin d'apprentissage de 150 m2 pour apprendre à nager ou pratiquer des activités aquatiques, un bassin bien être avec des jets, des bulles et de l'eau chaude pour se relaxer, une pataugeoire pour faire découvrir la piscine.

Découvrez la piscine de Chambéry avec le responsable du pôle piscine pour l'Agglomération Dominique Métral Copier

Découverte en photos :

On commence par la visite des vestiaires : code couleur et code secret pour les casiers (plus besoin de clefs) © Radio France - Anabelle Gallotti

Les douches mixtes, avec en plus quelques cabines individuelles © Radio France - Anabelle Gallotti

Le bassin détente, avec des buses de massage et une plutôt chaude © Radio France - Anabelle Gallotti

La partie réservée aux enfants, une pataugeoire avec 40 centimètre de profondeur au maximum © Radio France - Anabelle Galltti

L’espace balnéo est réservé aux adultes © Radio France - Anabelle Gallotti

Le bassin apprentissage, avec sous l'eau, le petit robot qui le nettoie © Radio France - Anabelle Gallotti

Le bassin principal sous le spectaculaire plafond © Radio France - Anabelle Gallotti

Et maintenant : reste plus qu'à patienter ! © Radio France - Anabelle Gallotti

Et les coulisses : la salle des machines © Radio France - Anabelle Gallotti

Les bassins extérieurs seront ouverts aux beaux jours. On trouvera un bassin de 50 mètres pour faire des longueurs mais aussi des jets et des bulles pour un espace de relaxation, un toboggan multipistes et une plage aquatique avec des jets et des cascades.

Les premiers chambériens à avoir visité la piscine sont séduits ! Copier

Les informations pratiques :

En dehors des vacances scolaires, voici les horaires

Lundi : 10h - 20h

Mardi : 10h - 21h

Mercredi : 10h - 17h30

Jeudi : 10h - 21h

Vendredi : 10h - 20h

Samedi : 10h - 16h30

Dimanche : 9h - 17h

Les tarifs à l'unité pour la piscine

Adulte (+ de 18 ans) : 5 € (6 € l'été)

Tarifs réduits * : 4 € (5 € l'été)

Maison de l'enfance, CLSH de l'agglomération : 3 €

Gratuit : enfant - de 3 ans, accompagnateur d'un handicapé en cas de mention ""besoin d'accompagnement"" figurant sur la carte d'invalidité, parents accompagnateurs de séances scolaires

Les tarifs à l'unité pour les prestations "bien-être"

Sauna/hammam unité, avec entrée piscine : 12,00 €

Sauna/hammam 10 séances avec entrée piscine : 100,00 €

Sauna/hammam prestation sans entrée (pour abonnés) : 7,00 €