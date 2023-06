PHOTOS - Indre : la chambre du Poilu de Belâbre ouvre ses portes au public une dernière fois

À l'abris d'un grand portail, la belle maison bourgeoise se cache des regards curieux, à Belâbre, dans l'Indre. Dans la cour, les herbes folles poussent aux côtés des rosiers et les grands arbres ont connu sans doute les jeux d'un petit garçon, né là en 1899. Il s'appelait Hubert.

ⓘ Publicité

Il faut d'abord pousser la lourde porte. Puis laisser ses sens s'habituer. La pénombre. L'odeur d'une maison de vacances un peu trop longtemps fermée. Le frais sur les épaules. Le bois du plancher qui craque. La rampe lissée par des générations de mains qui s'en sont saisie. Au premier étage, au bout du couloir. À droite. Michel Jouanneau, élu au conseil municipal de Belâbre, en charge de la mémoire des lieux, tourne la clé.

Les vareuses d'Hubert Rochereau se sont grandement dégradées © Radio France - Gaelle Fontenit

La pièce est figée. Sanctuarisée depuis la mort du dernier occupant à y avoir dormi, Hubert Rochereau. "En 1918, Hubert, sous-lieutenant dans la cavalerie, a été tué d'un éclat d'obus dans la tête. Il était fils unique. Ses parents n'ont pas pu faire le deuil. Ils ont fait inscrire dans leur testament que la chambre devait rester en l'état pendant 500 ans". Ce délai, ramené à 100 ans par la loi, a toujours été respecté par les propriétaires qui se sont succédés. Mais les nouveaux habitants des lieux sont inquiets de l'état de délabrement avancé de certaines pièces. "Il y a ses vareuses par exemple. Elles sont tellement abimées qu'elles ne peuvent être restaurées. Et puis, il n'y a jamais eu de travaux... il fallait vraiment faire quelque chose" explique Michel Jouanneau. Ils ont donc proposé à la mairie d'être dépositaire de l'ensemble de la pièce pour qu'elle soit numérisée, inventoriée et reconstituée telle qu'elle, dans un musée.

Une intimité racontée

Tout dans cette pièce parle d'Hubert Rochereau : ses chaussures laissées au pied du lit, ses livres bien rangés dans la bibliothèque, son portrait en tenue d'officier, quelques fleurs séchées dans un vase, sa montre, ses cahiers d'enfant, des albums photos, sa pipe et ses cigarettes. "On a retrouvé un obus en bois avec un encrier à l'intérieur. L'encre est encore liquide... 105 ans après". Pour Michel Jouanneau, la pièce la plus émouvante est ailleurs. "Regardez, c'est la plaque qu'il y avait sur son cercueil, quand son corps a été rapatrié en 1922. Au dos, ses parents ont écrit de leur main les circonstances de sa mort, frappée à la tempe gauche par un éclat d'obus. C'est ce que je trouve peut-être le plus émouvant ici". À sa mort, Hubert Rochereau n'avait que 21 ans.

Dans la boite jaune, des cigarettes. Encore en état d'être fumées. © Radio France - Gaelle Fontenit

Un musée à imaginer

La mairie a donc commencé par dresser un inventaire de la pièce. Puis des spécialistes sont venus numériser les lieux. "Ils ont pris 24 points. D'abord du parc, puis l'entrée, l'escalier, le couloir et enfin la chambre. On pourra vraiment tout voir en détail, mais numériquement". Michel Jouanneau imagine que ce musée pourrait même avoir une destination plus vaste. "Belâbre a perdu une centaine de ses enfants lors de la Première Guerre mondiale. Il y a aussi un fort passé avec la Résistance. On a aussi eu des épisodes pendant la guerre de Cent ans, le marquisat, le château de Belâbre, etc. On pourrait constituer modestement un musée qui raconte tout cela".

L'esquisse du cheval est signée Rochereau, sans doute réalisée par le père ou le grand père d'Hubert © Radio France - Gaelle Fontenit

Dans les malles, des cahiers d'écoliers renfermant toute la correspondance d'Hubert avec ses parents © Radio France - Gaelle Fontenit

En attendant, la chambre d'Hubert Rochereau va s'ouvrir une dernière fois pour accueillir les curieux les 3 et 4 juin, avant que l'histoire ne s'écrive ailleurs, toujours aussi vivante.