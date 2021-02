EN IMAGES - Inondations : la Garonne déborde à La Réole

Après les précipitations de ces derniers jours, la Garonne atteint un niveau rarement égalé à La Réole. Ce mercredi, l'eau flirte avec les 9,15 mètres. La dernière crue, datant de décembre 2019, n'était pas montée aussi haut.

Le Vieux pont semble n'être plus qu'à quelques centimètres de la Garonne. © Radio France - Margot Turgy

Le fleuve est sorti de son lit et a commencé à se déverser dans les rues du centre-ville. Les quais sont totalement immergés. Au fil des heures, l'eau grappille des centimètres sur les routes et le long des habitations. Le maire de La Réole, Bruno Marty s'inquiète : « Vigiecrues nous annonce un pic en fin d’après-midi, à 9,30 mètres. Ça va se jouer à très peu, à cinq centimètres près. Soit la Garonne vient lécher les bords de digue soit elle passe sur la plaine », explique-t-il.

Certaines rues sont désormais sous les eaux troubles de la Garonne. © Radio France - Margot Turgy

« Ça va se jouer à cinq centimètres près »

Les lampadaires et les maisons en bords de Garonne ont les pieds dans l'eau © Radio France - Margot Turgy

La Garonne charrie son lot de branchages et de troncs qui risquent de venir encombrer les rues du centre-ville. Bruno Marty se soucie de l'après-crue : « Si ça dépasse 9,30 mètres, la gestion sera beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui on fait du préventif, on évacue, mais si ça passe sur la plaine ça ne sera plus du préventif. Le quotidien va être compliqué à gérer », redoute le maire. Cinq habitants, dont une mère et son bébé de trois mois, ont notamment été évacués et relogés dans leur famille.

L'eau atteignait presque la cime des arbres cette après-midi. © Radio France - Margot Turgy